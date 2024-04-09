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Польша планирует отменить выплаты для украинских беженцев: что может измениться с 1 июля

Польша, Вторник 09 апреля 2024 18:36
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Польша планирует отменить выплаты для украинских беженцев: что может измениться с 1 июля Фото: Польша планирует отменить выплаты для украинских беженцев (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Правительство Польши планирует отменить часть выплат для украинских беженцев с 1 июля 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на проект закона на сайте польского правительства.

Новый законопроект предусматривает:

  • отмена одноразовой денежной помощи вновь прибывшим беженцам в размере 300 злотых (2945 гривен);
  • изменение системы оплаты проживания и питания в коллективных центрах. Беженцы могут обязать оплачивать свое пребывание по выплате по программе "800+";
  • прекращение поддержки финансирования фотографирования при оформлении документов;
  • отмена программы "40+" для владельцев жилья, которые бесплатно приютили у себя дома до 10 беженцев из Украины.

При этом сохранится ряд предварительных механизмов помощи украинским беженцам:

  • срок легального пребывания на территории Польши для людей со статусом PESEL UKR;
  • временное использование помещений для коллективного проживания граждан Украины;
  • срок действия национальных виз и разрешений на временное пребывание, выданные гражданам Украины и срок действия которых истек после 24 февраля 2022;
  • продолжение доступа к социальным программам;
  • доступ к рынку труда для украинцев;
  • продление срока, когда врачи, стоматологи, медсестры и акушерки из Украины могут получить разрешение на работу по специальности по упрощенной процедуре.

Также планируется изменения в части обязанности детей из Украины посещать систему польского образования и в сфере признания квалификаций, в частности психологов.

Напомним, мы сообщали, что временную защиту для украинских беженцев в Польше готовятся продлить до 4 марта 2025 года. Однако правительство планирует изменить правила пребывания украинцев.

Также мы рассказывали, сколько времени украинцы могут легально находиться в Польше.

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