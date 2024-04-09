Польша планирует отменить выплаты для украинских беженцев: что может измениться с 1 июля

Правительство Польши планирует отменить часть выплат для украинских беженцев с 1 июля 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на проект закона на сайте польского правительства.

Также планируется изменения в части обязанности детей из Украины посещать систему польского образования и в сфере признания квалификаций, в частности психологов.

При этом сохранится ряд предварительных механизмов помощи украинским беженцам:

Напомним, мы сообщали, что временную защиту для украинских беженцев в Польше готовятся продлить до 4 марта 2025 года. Однако правительство планирует изменить правила пребывания украинцев.

Также мы рассказывали, сколько времени украинцы могут легально находиться в Польше.

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