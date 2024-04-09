Польша планирует отменить выплаты для украинских беженцев: что может измениться с 1 июля
Правительство Польши планирует отменить часть выплат для украинских беженцев с 1 июля 2024 года.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на проект закона на сайте польского правительства.
Новый законопроект предусматривает:
- отмена одноразовой денежной помощи вновь прибывшим беженцам в размере 300 злотых (2945 гривен);
- изменение системы оплаты проживания и питания в коллективных центрах. Беженцы могут обязать оплачивать свое пребывание по выплате по программе "800+";
- прекращение поддержки финансирования фотографирования при оформлении документов;
- отмена программы "40+" для владельцев жилья, которые бесплатно приютили у себя дома до 10 беженцев из Украины.
При этом сохранится ряд предварительных механизмов помощи украинским беженцам:
- срок легального пребывания на территории Польши для людей со статусом PESEL UKR;
- временное использование помещений для коллективного проживания граждан Украины;
- срок действия национальных виз и разрешений на временное пребывание, выданные гражданам Украины и срок действия которых истек после 24 февраля 2022;
- продолжение доступа к социальным программам;
- доступ к рынку труда для украинцев;
- продление срока, когда врачи, стоматологи, медсестры и акушерки из Украины могут получить разрешение на работу по специальности по упрощенной процедуре.
Также планируется изменения в части обязанности детей из Украины посещать систему польского образования и в сфере признания квалификаций, в частности психологов.
Напомним, мы сообщали, что временную защиту для украинских беженцев в Польше готовятся продлить до 4 марта 2025 года. Однако правительство планирует изменить правила пребывания украинцев.
Также мы рассказывали, сколько времени украинцы могут легально находиться в Польше.
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