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Кадровые изменения в ВСУ. Уволены командующие ОК "Юг" и "Запад", - источники

Украина, Вторник 09 апреля 2024 12:24
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Кадровые изменения в ВСУ. Уволены командующие ОК "Юг" и "Запад", - источники Фото: Андрей Ковальчук и Сергей Литвинов (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталья Юрченко

Командующего оперативным командованием "Юг" Андрея Ковальчука и командующего оперативным командованием "Запад" Сергея Литвинова уволили с должностей.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в Вооруженных силах Украины.

Источники РБК-Украина в ВСУ подтверждают, что с должностей уволили сразу двух командующих. Речь идет о генерал-майоре Андрее Ковальчуке, который был командующим ОК "Юг", и генерал-майоре Сергее Литвинове, который был командующим ОК "Запад".

Андрей Ковальчук

Генерал-майор Андрей Ковальчук возглавил оперативное командование "Юг" в 2021 году. До этого он был первым заместителем командующего Десантно-штурмовым войсками ВСУ (2016-2021 гг.), а на момент начала войны в 2014 году Ковальчук был на должности начальника штаба 80-й отдельной аэромобильной бригады.

Андрей Ковальчук имеет статус Героя Украины, он также принимал участие в миротворческих миссиях в Косово и Либерии. Участвовал в боях за Славянск и Луганский аэропорт.

С началом полномасштабного российского вторжения Ковальчук стал одним из руководителей обороны юга Украины. Командующий также известен по успешной операции ВСУ по освобождению правобережной части Херсонской области и самого Херсона.

Сергей Литвинов

Литвинов стал командующим оперативным командованием "Запад" в августе 2021 года. До этого он занимал должность заместителя командующего ОК "Север" по боевой подготовке (2017 год) и командира 17-й отдельной танковой бригады (2015-2017 гг.).

Как известно из открытых источников, 28 февраля 2022 года Сергей Литвинов получил звание генерал-майора.

Литвинов награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степеней, а также орденом "За мужество".

Кадровые перестановки в ВСУ

Напомним, 8 февраля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, руководивший армией с начала российского вторжения в Украину, ушел в отставку. На его место был назначен командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

На следующий день президент Украины Владимир Зеленский присвоил бывшему главнокомандующему ВСУ Залужному и главе ГУР Кириллу Буданову звание Героя Украины.

Позже стало известно, что президент Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность посла в Британии.

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