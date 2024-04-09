НАБУ расследует закупку оружия по завышенным ценам. Обыски прошли в Украине и Польше

Правоохранители Украины и Польши провели обыски на территории двух стран по поводу возможной закупки вооружения по завышенным ценам в 2022-2023 годах. В ходе проверок были собраны доказательства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"9 апреля 2024 года на территории Украины и Республики Польша проведены обыски в рамках дела о возможной закупке вооружения по завышенным ценам в апреле 2022 – феврале 2023 года", - отмечают в НАБУ.

Следствие исследует цепь поставок иностранного вооружения и проверяет информацию о возможном искусственном завышении его стоимости через участие компаний-посредников, зарегистрированных за пределами Украины.

"Собранные доказательства будут использованы детективами НАБУ для предоставления правовой оценки действиям должностных лиц. В настоящее время расследование продолжается", - говорится в сообщении.