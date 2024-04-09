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МАГАТЭ проведет заседание из-за ударов дронов по Запорожской АЭС, - Reuters

Украина, Вторник 09 апреля 2024 13:34
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МАГАТЭ проведет заседание из-за ударов дронов по Запорожской АЭС, - Reuters Фото: МАГАТЭ соберется для обсуждения ударов дронов по Запорожской АЭС (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Внеочередное заседание совета директоров организации ООН по ядерной безопасности (МАГАТЭ), состоящее из 35 стран, состоится 9 апреля. Темой станут удары дронов по захваченной Россией Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным источников агентства, заседание пройдет по инициативе России.

МАГАТЭ еще не объявило дату встречи. Правила Совета директоров гласят, что любая страна, участвующая в нем, включая Россию, может созвать встречу.

Совет является высшим руководящим органом МАГАТЭ, который собирается чаще одного раза в год.

Как отмечает Reuters, Россия, скорее всего, снова обвинит Украину в недавних ударах беспилотников по ЗАЭС, но вряд ли она получит широкую поддержку со стороны Совета директоров, который в прошлом месяце принял резолюцию, призывающую Россию покинуть АЭС.

Удары дронов

Дроны атаковали крупнейшую в Европе АЭС 7 апреля, ударив по одному реакторному зданию, сообщило МАГАТЭ, добавив, что ядерная безопасность не пострадала. МАГАТЭ не возложило вину за нападения, но потребовало их прекращения.

"Такие безрассудные атаки значительно увеличивают риск крупной ядерной аварии и должны быть немедленно прекращены", - заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

В "Энергоатоме" заявили, что Россия манипулирует мнением МАГАТЭ, а также мирового сообщества, пытаясь обвинить Украину в нарушении ядерной безопасности на Запорожской АЭС.

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Запорожская АЭС МАГАТЭ
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