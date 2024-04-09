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"Зубы дракона" и противотанковые рвы. Как в Харьковской области усиливают границу с РФ

Харьковская область, Вторник 09 апреля 2024 15:38
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"Зубы дракона" и противотанковые рвы. Как в Харьковской области усиливают границу с РФ Фото: президент Украины Владимир Зеленский побывал в Харьковской области (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Харьковскую область продолжают усиливать фортификациями. Президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с их возведением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

В ведомстве рассказали, что президент во время поездки в Харьковскую область побывал возле границы с Россией, где возводят оборонные сооружения и укрепления.

"Харьковская область - это очень важное направление. Мы должны быть подготовлены. А россияне должны видеть, что готовы обороняться. И чтобы наши люди понимали, что Украина подготовилась, если враг попытается наступать", - подчеркнул глава государства.

Фото: визит Зеленского в Харьковскую область (president.gov.ua)

При этом глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что фортификации состоят из системы траншей, блиндажей и других видов укрытий. Также в регионе устанавливают бетонные пирамиды, "зубы дракона" и противотанковые рвы.

Проект возведения фортификаций разработало Министерство обороны Украины. В частности, был учтен опыт бойцов на первой линии защиты.

Фортификации в Украине

Напомним, еще в январе этого года Кабмин выделил рекордные средства на возведение фортификаций в стране - 17,5 млрд гривен.

В начале марта президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина строит фортификационные укрепления по всей линии фронта и на границе с Беларусью.

В частности, их возводят в Ровенской области. Процесс происходит в координации с военными.

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