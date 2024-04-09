Фото: россияне обстреляли Константиновку, под завалами ищут женщину с ребенком (Getty Images)

Сегодня, 9 апреля, около 11:30 российские террористы обстреляли Константиновку. Под завалами подъезда одного из домов ищут женщину с ребенком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Радио Свободы".

По словам корреспондента "Радио Свобода", предварительно известно об одном погибшем, а также двух раненых женщинах. В 13:00 работы на месте временно приостановились из-за риска повторного удара. В городе раздались звуки взрывов. Обстрел Украины в ночь на 9 апреля В ночь на 9 апреля террористы атаковали Украину: 20-ю ударными дронами типа Shahed, которые были запущены с мыса Чауда - Крым;

4-мя зенитными управляемыми ракетами С-300 с временно оккупированной территории Донецкой области. К отражению нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения, РЭБ и мобильные огневые группы. В общем удалось уничтожить все 20 "Шахедов" в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Полтавской и других областях.