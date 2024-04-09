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Доллар снова растет: обменники обновили курсы валют

Украина, Вторник 09 апреля 2024 10:40
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Доллар снова растет: обменники обновили курсы валют Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины немного вырос вслед за подорожанием на межбанковском валютном рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 9 апреля средний курс продажи доллара в Украине вырос на 5 копеек до 39,35 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 42,90 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 38,85 гривен, евро по 42,20 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 39,00-39,03 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после снижения в течение трех дней подряд.

Официальный курс на 9 апреля 2024 года установлен на таком уровне: 38,9882 гривен за 1 доллар (+0,1445 грн). Курс евро составит 42,2008 гривен за 1 евро (+0,1098 грн).

Ситуация на рынке

По данным НБУ, средний курс продажи наличного доллара в Украине в марте 2024 года вырос на 1,6% до 38,94 гривен.

Таким образом, в марте наличный курс доллара превысил уровень марта прошлого года (38,55 грн/доллар).

По сравнению с декабрем 2023 года курс вырос на 1,11 гривен. Напомним, средний курс продаж наличного доллара в Украине за 2023 год упал на 5,9% до 37,83 гривен. Курс доллара упал после роста в течение 2022 года на 47,7% - с 27,21 до 40,19 грн/доллар.

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