Атака на Борисоглебский учебный авиационный центр - это операция ГУР, - источники

Атака на Борисоглебский учебный авиационный центр в Воронежской области была операцией Главного управления разведки Минобороны. Это произошло ночью 9 апреля.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в Силах обороны.

Источники РБК-Украина сообщают, что за атакой на учебный авиационный центр в Борисоглебске Воронежской области стояло Главное управление разведки Минобороны.

По данным источников есть значительные повреждения главного производственного цеха.

Представитель ГУР Андрей Юсов в эфире "Радио Свобода" прокомментировал атаку.

"Да, авиационный завод. Это то, что можем констатировать из разных источников. Был грохот, также можем подтвердить. Деталей раскрывать не будем, но, по предварительной информации, поражены основные производственные мощности предприятия", - сказал он.

Что известно об авиационном центре

В Борисоглебске Воронежской области расположен учебный авиационный центр по подготовке летчиков. Центр является второй школой российских летчиков, основанной в 1922 году.

Из открытых источников известно, что там обучают летный состав фронтовой бомбардировочной и штурмовой авиации РФ.

В 2012 году в Борисоглебске также открыли учебную авиационную базу.

Ночные взрывы в России

Российские Telegram-каналы сообщили, что в Воронежской области ночью 9 апреля прогремели взрывы. Как писали росСМИ, неизвестные дроны атаковали учебный авиационный центр подготовки летного состава имени Чкалова в Борисоглебске.

Губернатор Воронежской области заявлял, что якобы был сбит один беспилотник. При этом Минобороны РФ отчиталось, что в регионе сбили два дрона.

Но в сети писали, что дроны попали в центр. Первый дрон якобы врезался в фасад здания на уровне четвертого этажа. Позже туда попал и второй беспилотник.

Также в сети публиковали кадры вероятного попадания, на которых заметен мощный взрыв.