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Будут ли повышать тарифы на электроэнергию в Украине: ответ Галущенко

Четверг 28 марта 2024 09:44
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Будут ли повышать тарифы на электроэнергию в Украине: ответ Галущенко Фото: министр энергетики Украины Герман Галущенко (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министерство энергетики Украины на данный момент не рассматривает вопрос о повышении тарифов на электроэнергию для населения.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Он отметил, что тарифы на электроэнергию в прошлом году повышали как следствие масштабных атак РФ на энергетику.

"Без этого решения мы бы не восстановили нашу энергетику и не прошли бы зиму так, как мы ее прошли, - спокойно, стабильно и без отключений", - заявил Галущенко.

Однако сейчас, по его словам, говорить о повышении рано.

"Мы еще не понимаем масштабов повреждений (после последней массированной атаки, - ред.), не осуществлена полная оценка ущерба и не понятно, какие деньги нужны на восстановление. Поэтому пока нет никаких проектов или наработок по изменению тарифов", - добавил Галущенко.

Воздушные удары РФ по Украине

Войска РФ практически ежедневно наносят удары по Украине. Оккупанты активно применяют "Шахеды", а также в последнее время все чаще прибегают к массированным ракетным ударам по Украине.

В частности, 21 марта после более чем месячного перерыва страна-агрессор нанесла массированный ракетный удар по Украине, что привело к разрушениям в Киеве.

Уже на следующий день, 22 марта, Россия совершила самую масштабную атаку на энергетику Украины за все время войны. Тогда под удар попала ДнепроГЭС в Запорожье. А в Харькове с тех пор до сих пор сложная ситуация с электроэнергией.

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Тарифы на ЖКХ Электроэнергия Война России против Украины Герман Галущенко
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