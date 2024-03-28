Зарплаты, налоги, выплаты ВПЛ. Что изменится с 1 апреля в Украине

В Украине с 1 апреля 2024 произойдет ряд важных изменений. Размер минимальной зарплаты увеличится, а с ним также возрастут налоги и сборы. ВПЛ продлят срок подачи заявления на выплаты, к тому же претендовать на денежную помощь от государства смогут больше категорий переселенцев.

При подготовке использовались: публикации правительственного портала, Государственного центра занятости, Министерства социальной политики, Минобразования и Пенсионного фонда, закон о Государственном бюджете на 2024 год.

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Повышение минимальной зарплаты

В следующем месяце размер минимальной зарплаты (МЗП) в Украине вырастет на 900 грн. Это второй и последний этап повышения минималки в 2024 году, заложенный в Госбюджете.

С 1 января минимальная зарплата составляла 7100 грн в месяц (42,6 грн – почасовая ставка), с 1 апреля запланировано повышение до 8000 грн (48 грн – за час).

Согласно закону "Об оплате труда", размер заработной платы работника за полностью выполненную месячную (часовую) норму труда не может быть ниже размера минималки. В противном случае работодателю грозят штрафные санкции.

С повышением МЗП возрастут и штрафы за несоблюдение условий трудового законодательства. В зависимости от выявленного нарушения (например, ⁣ задержка зарплаты, выплаты в неполном объеме, работа без оформления трудового договора и т.п.) сумма штрафа может составлять от 16 тыс. до 128 тыс. грн.

ЕСВ и другие налоги с апреля

Изменение размера минимальной заработной платы влияет на ряд показателей. МЗП учитывают при исчислении:

налога на доходы физических лиц (НДФЛ) – 18% от минималки. С 1 апреля – 1440 грн ;

; военного сбора – 1,5% от МЗП. С 1 апреля – 120 грн ;

; Единый взнос на общеобязательное государственное страхование (ЕСВ) – 22% от МЗП. С 1 апреля минимальный ЕСВ – 1760 грн.

Максимальная база начисления ЕСВ составляет 15 размеров минимальной зарплаты. Таким образом, максимальная сумма Единого взноса с 1 апреля – 26,4 тыс. грн.

Компенсации работодателям

Еще один показатель, связанный с минималкой, – размер компенсации работодателям за трудоустройство определенных категорий граждан.

С 1 апреля 2024 размер компенсации за трудоустройство людей с инвалидностью, участников боевых действий, тех кому до наступления права на пенсию по возрасту осталось не более 5 лет и граждан, которые находятся в статусе зарегистрированного безработного свыше 1 месяца составит 8000 грн (50% фактических расходов) на оплату труда, но в пределах размера МЗП).

Компенсация за трудоустройство молодежи среди зарегистрированных безработных (в возрасте до 25 лет – у которых страховой стаж менее 12 месяцев; в возрасте до 35 лет – на первое рабочее место; уволенных со срочной военной/альтернативной службы – на первое рабочее место) увеличится до 4000 грн (не более 50% МЗП).

Компенсация за трудоустройство граждан, находящихся в статусе зарегистрированного безработного более 1 месяца и имеющих дополнительные гарантии в трудоустройстве или находящихся в статусе зарегистрированного безработного свыше 6 месяцев повысится до 3520 грн (не более двойного размера минимального ЕСВ).

Компенсация за трудоустройство ВПЛ – 8000 грн. Продолжительность выплат составляет не более 3 месяцев, для людей с инвалидностью не более 6 месяцев.

Компенсация расходов работодателя на оплату труда трудоустроенных по направлению центров занятости ВПЛ увеличится до 16 тыс. грн.

Выплаты для переселенцев

Количество получателей денежной помощи среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) существенно уменьшилось после вступления в силу новых правил. Выплаты продлили автоматически только отдельным категориям (пенсионеры, лица с инвалидностью 1 и 2 группы, дети-сироты, тяжелобольные дети, родители-воспитатели и приемные родители).

Остальным ВПЛ в марте нужно было подать заявление для переназначения помощи, в то же время условия для получения компенсации на проживание ужесточились.

Однако в конце месяца Кабмин внес некоторые изменения в порядок выплат переселенцам. Срок подачи заявления продлили до 30 апреля 2024 года. При этом ВПЛ, которые будут оформлять документы в апреле, получат помощь и за март.

Также правительство расширило перечень лиц, которым могут быть назначены выплаты еще на 6 месяцев после подачи заявления:

лица с тяжелыми формами заболевания, которым не установлена инвалидность (и семьи, в которых проживают такие лица);

дети, устроенные в семье патронатного воспитателя; патронатные воспитатели; дети, временно устроенные в семью родственников, знакомых, приемную семью, детский дом семейного типа.

Для еще нескольких категорий получателей помощь назначат на основании размера дохода (на одного члена семьи среднемесячный доход составляет до 9444 грн):

лица с инвалидностью 3 группы;

лица, которые ухаживают за ребенком до 3 лет или ребенком до 6 лет, нуждающимся в уходе;

семьи, имеющие детей до 18 лет и/или до 23 лет, которые являются студентами дневной или дуальной формы обучения в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования;

лица, оказывающие социальные услуги на непрофессиональной основе;

студенты в возрасте до 23 лет (надо самостоятельно обратиться с заявлением в рассрочку);

семьи пенсионеров;

лица от 55 лет.

ВПЛ, которые не работают и не ухаживают за детьми или лицами с инвалидностью, после назначения помощи должны содействовать своей занятости: в течение 2-х месяцев стать на учет в Центр занятости; зарегистрироваться как ФЛП и начать соответствующую деятельность; получить пособие на обретение экономической самостоятельности; микрогрант, ваучер на обучение.

Правила ввоза гуманитарной помощи

С 1 апреля ввезти гуманитарную помощь в Украину можно будет только после регистрации в онлайн-системе. Заканчивается переходный период, когда волонтерам, общественным организациям и благотворительным фондам разрешалось использовать как бумажные декларации, так и цифровую систему. Единственным инструментом учета гуманитарки будет Автоматизированная система регистрации.

Как отмечают в Минсоцполитики, введенные изменения должны сделать процедуру ввоза и учета помощи более удобной и прозрачной для всех.

Цифровой механизм позволит видеть все движение гуманитарки от попадания ее в Украину в распределение. Также будет возможность отслеживать, что планируется к завозу, предотвращать удвоение помощи и направлять ее туда, где в этом наибольшая потребность.

Регистрация на НМТ с помощью "Дии"

В Украине продолжается регистрация на участие в Национальном мультипредметном тестировании (НМТ). Последний день для прохождения процедуры – 11 апреля 2024.

Весь процесс происходит онлайн, и теперь он стал удобнее, ведь в конце марта появилась возможность использовать "Дию" для загрузки личных данных.

Регистрация начинается с создания персонального кабинета на портале Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО). При этом выпускнику обязательно нужно предоставить копии паспорта и карты налогоплательщика.

Если ранее вводили информацию вручную и загружали цифровые копии документов, сейчас процедуру можно пройти быстрее через "Дию". Нужно только иметь загранпаспорт или ID-карту.

Пошаговая инструкция по регистрации:

Зайти на страницу сервиса УЦОКО и выбрать опцию "Начать регистрацию". Далее выбрать "Создать с помощью "Дии". Нажать на QR-код или отсканировать его камерой смартфона, на котором установлена Дия, подтвердить отправку копии паспорта Дия. Подписью. В сервисе регистрации заполнить стандартную форму, в которой указать контактную информацию, выбрать место прохождения НМТ, загрузить документы об обучении или полученном образовании Нажать кнопку "Отправить на обработку".

Впоследствии в персональном кабинете должно появиться сообщение об успешной регистрации. Для входа в кабинет также можно использовать "Дию".

Запрет на рыбалку

Весной в водоемах начинается нерест рыбы, поэтому в апреле 2024 в рыбохозяйственных водных объектах Украины вводится ежегодный весенне-летний нерестовый запрет на отлов водных биоресурсов. Продолжительность этого периода может отличаться в зависимости от региона.

На Днепровском водохранилище запрет начнется с 5 апреля, а на Киевском, Каневском, Кременчугском и Каменском – 8 апреля.

Рыбалка во время действия запрета возможна только с берега удочкой с крючком с количеством крючков не более двух на рыбалку или спиннингом с одной искусственной приманкой.

Кроме того, запрещается передвижение на водоемах всех транспортных средств или моторных судов (за исключением установленных судовых ходов. Также запрещено промышленное рыболовство и подводная охота.

За несоблюдение указанных требований грозит наказание от административных штрафов до уголовной ответственности, а также возмещение причиненного рыбному хозяйству ущерба.