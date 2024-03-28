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Шольц о войне в Украине: ряд стран обсуждают, как достичь мирной договоренности

Четверг 28 марта 2024 09:07
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Шольц о войне в Украине: ряд стран обсуждают, как достичь мирной договоренности Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В настоящее время ряд стран, включая Украину, обсуждают на уровне советников по безопасности, в какой форме может быть достигнута мирная договоренность с Россией.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Märkische Allgemeine Zeitung.

Он отметил, что посреднические инициативы для прекращения войны в Украине были всегда.

"Например, сразу после начала войны Россия и Украина вели прямые переговоры друг с другом. Тогда переговоры провалились, потому что Россия использовала их лишь как предлог для одновременной переброски своих войск на восток для крупного наступления. Затем стало известно о массовых убийствах в Буче и Ирпене - невероятных преступлениях российских вооруженных сил в области прав человека против гражданского населения", - заявил Шольц.

Он подчеркнул, что массовые убийства украинцев в Киевской области лишили переговоры с Россией всякой основы.

"Некоторое время спустя зерновое соглашение было обсуждено, причем успешно. К сожалению, (российский диктатор Владимир, - ред.) Путин в какой-то момент снова отменил его", - заявил он.

Канцлер также напомнил, что велись переговоры о безопасности на Запорожской атомной электростанции и обмене пленными.

"В настоящее время ряд стран, включая Украину, обсуждают на уровне советников по безопасности, в какой форме может быть достигнута мирная договоренность. Но позвольте мне прояснить одну вещь: мир возможен в любое время. Путин просто должен прекратить свою варварскую кампанию и вывести свои войска", - подчеркнул Шольц.

Подталкивание Украины к переговорам с РФ

Через два года полномасштабной российской агрессии Украину уже несколько раз пытались подтолкнуть к переговорам с РФ. Новый этап подталкивания начался недавно. В частности, Китай отправлял в Россию, Украину и ЕС своего спецпредставителя, отвечающего за "дипломатическое урегулирование".

После встречи с украинским президентом глава Турции Реджеп Эрдоган предложил провести "мирный" саммит с участием Украины и РФ. Украинский лидер Владимир Зеленский отверг такое предложение и пригласил Турцию принять участие в Глобальном саммите мира, инициированном Украиной.

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