Украину снова накроет дождь и сильный ветер: прогноз погоды на завтра

Погода в Украине завтра, 29 марта, будет влажной. Большинство областей накроет дождь, а в Карпатах ожидается мокрый снег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Столбики термометров ночью в Киеве покажут +6 +8 градусов, а днем +12 +14.

Завтра в Киеве облачно с прояснениями. В течение суток в столице прогнозируют дожди. Синоптики предупреждают о шквалах до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью в большинстве областей будет +4 +9 градусов, а днем +11 +16. На юге страны пригреет днем до +20.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Днем в Украине возможны порывы ветра до 15-20 м/с, кроме северо-востока.

По прогнозам синоптиков, завтра по всей Украине ожидается умеренный дождь. В южной части нашей страны возможны небольшие дожди, однако на высокогорье Карпат прогнозируется мокрый снег.

Следует добавить, что власти Киева обратились к жителям столицы, предупредив о сильных порывах ветра завтра.

Синоптики отмечают, что погода весной 2024 года в Украине будет теплой и влажной. Ожидается период потепления, но будет много дождей, еще возможен мокрый снег и заморозки.

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