ua en ru
Чт, 28 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украину снова накроет дождь и сильный ветер: прогноз погоды на завтра

Украина, Четверг 28 марта 2024 15:25
UA EN RU
Украину снова накроет дождь и сильный ветер: прогноз погоды на завтра Фото: 29 марта Украину накроют дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине завтра, 29 марта, будет влажной. Большинство областей накроет дождь, а в Карпатах ожидается мокрый снег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, завтра по всей Украине ожидается умеренный дождь. В южной части нашей страны возможны небольшие дожди, однако на высокогорье Карпат прогнозируется мокрый снег.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Днем в Украине возможны порывы ветра до 15-20 м/с, кроме северо-востока.

Температура воздуха ночью в большинстве областей будет +4 +9 градусов, а днем +11 +16. На юге страны пригреет днем до +20.

Украину снова накроет дождь и сильный ветер: прогноз погоды на завтра

Погода в Киеве

Завтра в Киеве облачно с прояснениями. В течение суток в столице прогнозируют дожди. Синоптики предупреждают о шквалах до 15-20 м/с.

Столбики термометров ночью в Киеве покажут +6 +8 градусов, а днем +12 +14.

Украину снова накроет дождь и сильный ветер: прогноз погоды на завтра

Следует добавить, что власти Киева обратились к жителям столицы, предупредив о сильных порывах ветра завтра.

Синоптики отмечают, что погода весной 2024 года в Украине будет теплой и влажной. Ожидается период потепления, но будет много дождей, еще возможен мокрый снег и заморозки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Погода Погода в Киеве
NEWS
У Украины и Польши есть прогресс в разблокировании границы, - Шмыгаль
У Украины и Польши есть прогресс в разблокировании границы, - Шмыгаль
DAILY
Без США не обойтись. Хватит ли Украине денег в бюджете и какие могут быть альтернативы
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Без США не обойтись. Хватит ли Украине денег в бюджете и какие могут быть альтернативы