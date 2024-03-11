Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

Президент Владимир Зеленский заявил о строительстве трех линий обороны протяженностью 2000 км, в мире активно критикуют заявление Папы Римского о войне в Украине, а фильм "20 дней в Мариуполе" получил Оскар.

РБК-Украина собрало новости, на которые следует обратить внимание сегодня.

Война

Ставка Зеленского

Президент Владимир Зеленский сегодня провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. В ходе которой обсуждалась ситуация на фронте, вопросы вооружения и фортификации. Глава государства сообщил о защите в три полосы протяженностью 2000 километров.

"...важная тема - фортификации. Отчет премьер-министра Дениса Шмыгаля о темпах возведения новых оборонных рубежей. Защита в три полосы длиной 2000 километров - масштабная задача, но сейчас темпы хорошие. Рассчитываю на своевременное завершение", - написал Зеленский.

F-16 для Украины

Первые 12 украинских пилотов, как ожидается, будут готовы к боевым полетам на F-16 летом этого года после подготовки в Дании, Великобритании и США, передает New York Times.

Впрочем, по информации издания, к тому времени, когда пилоты вернутся в Украину, может быть поставлено только шесть F-16 из около 45 истребителей, которые обещали союзники.

ГУР готовится к серьезной операции в Крыму

Глава ГУР МО Кирилл Буданов сообщил о подготовке серьезной операции в Крыму на фоне совершенных подразделениями военной разведки боевых миссий.

"Это все - подготовительные меры к серьезной операции в Крыму. Это проверка правильности наших утверждений о путях подхода и ухода оттуда. Кроме того, это хороший посыл для населения, живущего в оккупации уже 10 лет. Многие из них верят в то, что их забыли", - заявил Буданов.

Украина

"20 дней в Мариуполе" получил Оскар

"20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова получил Оскар 2024 года в номинации "Лучший документальный полнометражный фильм". Это первая кинонаграда для Украины за все время проведения премии.

Интервью с Кубраковым

РБК-Украина пообщалось с вице-премьером по восстановлению - министром развития общин, территорий и инфраструктуры Александром Кубраковым. В интервью он рассказал, что Украина начинает переговоры с США и ЕС по возобновлению авиаперевозок в нашей стране.

Что еще сказал министр в интервью - узнайте по ссылке.

Политика

Бывший спикер МИД Олег Николенко получил новую должность. Он стал генконсулом Украины в Торонто (Канада).

Граница

Польские протестующие и полиция на границе с Украиной начали останавливать автобусы с украинцами в обе стороны. Пассажиров держат без всяких пояснений.

Санкции

Украинская сторона обратилась в Высший антикоррупционный суд с просьбой конфисковать имущество российской компании, которая занимается производством ракет "Кинжал".

Курс

Доллар дорожает второй день подряд. Официальный курс на 12 марта 2024 установлен на таком уровне: 38,3825 грн за 1 доллар (+0,2415 грн).

Погода

Завтра, 12 марта, часть Украины накроют дожди с мокрым снегом. Температура местами опустится до -9 градусов.

Мир

Папу Римского критикуют за скандальное заявление об Украине

В медиа активно обсуждают выпад Папы Римского Франциска о "белом флаге" и необходимости переговоров между Украиной и РФ. Так, в НАТО отвергли такое заявление, напомнив понтифику, что капитуляция это не мир, в Японии одновременно подчеркнули, что волю Украины нужно уважать. А в ЕС тем временем подчеркнули на необходимости справедливого мира.

НАТО

Флаг Швеции сегодня официально подняли у штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. 7 марта страна официально присоединилась к блоку и стала 32-м членом Альянса.

Франция

Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Украину перенесли в третий раз подряд, он состоится в течение нескольких недель, пишет Reuters со ссылкой на заявления французских властей.

Беларусь

В Вооруженных силах Беларуси приступили к проверке боевой готовности соединений и воинских частей. Но в Центре противодействия дезинформации при СНБО отмечают - это не несет угрозы вторжения в Украину.

Гаити

На Гаити из-за восстания вооруженных банд в осаде оказалась столица Порт-о-Пренс. США, ЕС и не только эвакуируют свои диппредставительства. Ситуация в стране продолжает ухудшаться.

Что происходит на Гаити и что стало причиной эскалации - писало РБК-Украина в материале.

Bitcoin растет

Сегодня Bitcoin достиг нового рекордного максимума, поднявшись до уровня в 72 тысячи долларов.

Планы Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон продолжает откладывать свой визит в Украину, поскольку он хочет приехать с ощутимыми результатами для помощи нашей стране, пишет Politico.

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