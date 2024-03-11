Війна, Україна, світ. На що звернути увагу сьогодні

Президент Володимир Зеленський заявив про будівництво трьох ліній оборони протяжністю 2000 км, у світі активно критикують заяву Папи Римського про війну в Україні, а фільм "20 днів у Маріуполі" отримав Оскар.

РБК-Україна зібрало новини, на які слід звернути увагу сьогодні.

Війна

Ставка Зеленського

Президент Володимир Зеленський сьогодні провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Під час якої обговорювалася ситуація на фронті, питання озброєння та фортифікації. Глава держави повідомив про захист у три смуги завдовжки 2000 кілометрів.

"...важлива тема - фортифікації. Звіт прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо темпів зведення нових оборонних рубежів. Захист у три смуги завдовжки 2000 кілометрів - масштабне завдання, але зараз темпи хороші. Розраховую на вчасне завершення", - написав Зеленський.

F-16 для України

Перші 12 українських пілотів, як очікується, будуть готові до бойових польотів на F-16 влітку цього року після підготовки в Данії, Великій Британії та США, передає New York Times.

Втім, за інформацією видання, на той час, коли пілоти повернуться в Україну, може бути поставлено лише шість F-16 з близько 45 винищувачів, які обіцяли союзники.

ГУР готується до серйозної операції в Криму

Очільник ГУР МО Кирило Буданов повідомив про підготовку серйозної операції в Криму на тлі здійснених підрозділами воєнної розвідки бойових місій.

"Це все - підготовчі заходи до серйозної операції в Криму. Це перевірка правильності наших тверджень про шляхи підходу і відходу звідти. Крім того, це гарний посил для населення, яке живе в окупації вже 10 років. Багато хто з них вірить у те, що їх забули", - заявив Буданов.

Україна

"20 днів у Маріуполі" отримав Оскар

"20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова отримав Оскар 2024 в номінації "Найкращий документальний повнометражний фільм". Це перша кінонагорода для України за весь час проведення премії.

Інтерв'ю з Кубраковим

РБК-Україна поспілкувалося із віце-прем'єром з відновлення - міністром розвитку громад, територій та інфраструктури Олександром Кубраковим. В інтерв'ю він розповів, що Україна починає переговори з США та ЄС щодо відновлення авіаперевезень в нашій країні.

Що ще сказав міністр в інтерв'ю - дізнайтеся за посиланням.

Політика

Колишній речник МЗС Олег Ніколенко отримав нову посаду. Він став генконсулом України в Торонто (Канада).

Кордон

Польські протестувальники та поліція на кордоні з Україною почали зупиняти автобуси з українцями в обидва боки. Пасажирів тримають без будь-яких пояснень.

Санкції

Українська сторона звернулася до Вищого антикорупційного суду із проханням конфіскувати майно російської компанії, яка займається виробництвом ракет "Кинжал".

Курс

Долар дорожчає другий день поспіль. Офіційний курс на 12 березня 2024 року встановлено на такому рівні: 38,3825 грн за 1 долар (+0,2415 грн).

Погода

Завтра, 12 березня частину України накриють дощі з мокрим снігом. При цьому температура місцями опуститься до -9 градусів.

Світ

Папу Римського критикують за скандальну заяву щодо України

У медіа активно обговорюють випад Папи Римського Франциска про "білий прапор" та необхідність перемовин між Україною та РФ. Так, в НАТО відкинули таку заяву нагадавши понтифіку, що капітуляція це не мир, в Японії водночас наголосили, що волю України треба поважати. А в ЄС тим часом підкреслили на необхідності справедливого миру.

НАТО

Прапор Швеції сьогодні офіційно підняли біля штаб-квартири НАТО в Брюсселі. Напередодні, 7 березня країна офіційно приєдналася до блоку та стала 32-м членом Альянсу.

Франція

Візит президента Франції Еммануеля Макрона в Україну перенесли втретє поспіль, він відбудеться протягом кількох тижнів, пише Reuters із посиланням на заяви французької влади.

Білорусь

У Збройних силах Білорусі почали перевірку бойової готовності з'єднань та військових частин. Але в Центрі протидії дезінформації при РНБО наголошують - це не несе загрози вторгнення до України.

Гаїті

На Гаїті через повстання озброєних банд в облозі опинилась столиця Порт-о-Пренс. США, ЄС і не тільки евакуюють свої диппредставництва. Ситуація в країні продовжує погіршуватися.

Що відбувається на Гаїті та що стало причиною ескалації - писало РБК-Україна в матеріалі.

Bitcoin росте

Сьогодні Bitcoin досяг нового рекордного максимуму, сягнувши рівня в 72 тисячі доларів.

Плани Макрона

Президент Франції Еммануель Макрон продовжує відкладати свій візит до України, оскільки він хоче приїхати зі суттєвими результатами для допомоги нашій країні, пише Politico.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.