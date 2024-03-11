Восстание банд, столица в осаде и эвакуация посольств. Что происходит на Гаити

На Гаити из-за восстания вооруженных банд против исполняющего обязанности премьер-министра страны Ариэля Генри в осаде оказалась столица Порт-о-Пренс. США, ЕС и не только эвакуируют свои диппредставительства. Ситуация в стране в это время продолжает ухудшаться.

Что происходит на Гаити и что стало причиной эскалации - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Что происходит на Гаити

Беспорядки в стране начались в конце февраля после того, как исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Ариэль Генри улетел в Кению, чтобы согласовать развертывание иностранного контингента для борьбы с бандами. Группировка объявила войну премьеру, в частности парализовав жизнь столицы и требуя отставки Генри.

По данным СМИ, банды контролируют на Гаити большую часть столицы, а также транспортные сообщения в остальной части страны.

В стране продолжаются нападения банд на правительственные и инфраструктурные объекты. Гаитянская власть 4 марта объявила чрезвычайное положение и ввела ночной комендантский час в столице после того, как банды захватили две тюрьмы и освободили около 4000 заключенных, в том числе причастных к убийству гаитянского президента Жовенеля Моиса в 2021 году.

Уже 9 марта мощные банды Гаити объединились и совершили серию нападений на правительственные учреждения, полицейские участки, здание МВД и президентский дворец в столице страны Порт-о-Пренси, в ходе боев было убито около десятка нападавших (позже в полиции заявили, что нападение на президентский дворец удалось отбить).

Из-за чего премьер страны не смог вернуться из заграничной поездки.

Эвакуация посольств

Как передает CNN, Соединенные Штаты и другие дипломатические представительства приступили к эвакуации персонала из Гаити, поскольку бандитское насилие в столице карибского островного государства продолжает расти.

Представитель Пентагона рассказал СМИ, что операция по эвакуации американского персонала происходила в ночное время с помощью вертолета. The Guardian написало, что для этого США решили отправить на Гаити подразделение морской пехоты.

"Посольство США на Гаити остается открытым. Усиление бандитского насилия в районе посольства США и вблизи аэропорта привело к решению Государственного департамента организовать эвакуацию дополнительного персонала посольства. Все прибывающие и улетающие пассажиры работают на правительство США", - говорится в заявлении посольства.

Кроме того, представительства Германии и Европейского Союза в Порт-о-Пренсе также провели эвакуацию дипломатического персонала, включая посла. По информации СМИ, среди пассажиров эвакуационного рейса находились посол Германии Петер Зауэр и посол ЕС Стефано Гатто.

В заявлении посольства ЕС на Гаити, опубликованном в воскресенье, говорится, что оно временно закрыло свои офисы и сократило свое присутствие в стране.

"Мы вернемся, как только позволят условия безопасности", - говорится в заявлении.

Международный аэропорт Гаити закрыт

CNN сообщает, что международный аэропорт Гаити закрыт из-за опасности, а его главный контейнерный портовый терминал, которым управляет Caribbean Port Services, был атакован и ограблен 8 марта.

При этом воздушное пространство Доминиканской Республики закрыто для Гаити, однако как рассказали изданию источники, доминиканские власти сделали редкое исключение, позволив небольшому коммерческому вертолету перелетать со своей территории в Порт-о-Пренс и обратно, совершив по крайней мере два быстрых полета подряд. Но из-за малого размера вертолета организаторам поездки пришлось отклонить ряд просьб присоединиться к рейсу. В общей сложности из Гаити было выселено около десятка человек, добавил источник.

В то же время другой источник, ознакомленный с ситуацией, сообщил, что за последние три дня в Порт-о-Пренс было совершено по меньшей мере 12 эвакуационных полетов вертолетами, все они эвакуировали дипломатический и гуманитарный персонал. Однако выстрелы, прозвучавшие неподалеку после взлета последнего рейса в воскресенье, подвергли сомнению целесообразность продолжения эвакуационных полетов.

Что дальше?

Бывший офицер полиции, а ныне лидер "альянса банд Гаити G9" Джимми "Барбекю" Шерезье заявил, что продолжит свои усилия, направленные на свержение власти премьер-министра Ариэля Генри и пригрозил "гражданской войной, которая закончится геноцидом", если премьер-министр не уйдет в отставку.

Как известно, против Шерезье ввело санкции Министерство финансов США.

В общей сложности в Международной организации по миграции подсчитали, что беспорядки на Гаити привели к вынужденному переселению более 360 тысяч жителей страны.

СМИ пишут, что в дополнение к росту опасности на полках магазинов уменьшается количество продуктов, а электричество и связь работают с перебоями.

Это также оказывает влияние на распределение необходимых товаров гуманитарными организациями. Из-за нестабильности Всемирная продовольственная программа приостановила свои морские транспортные перевозки в Порт-о-Пренсе.

По словам спикера генсека ООН Стефана Дюжаррика, система здравоохранения страны "на грани коллапса", и многие медицинские центры были вынуждены сократить свою деятельность из-за насилия и нехватки персонала и медикаментов.

Издание The Hill пишет, что премьер-министр Гаити не может вернуться в свою страну из-за угрозы "гражданской войны" со стороны бандитских группировок.

Считается, что он сейчас находится в Пуэрто-Рико после того, как Доминиканская Республика отказалась разрешить его самолету приземлиться.

Как ожидается, на сегодня страны Карибского бассейна (региональный блок из 25 стран, работающий над экономической интеграцией, безопасностью и социальным развитием) созывают экстренную встречу из-за обострившегося на Гаити кризиса.

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