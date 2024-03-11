Флаг Швеции подняли возле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию церемонии.

"Это исторический день. Мы приветствуем вступление Швеции в НАТО в критический момент для нашей общей безопасности. Через мгновение мы поднимем шведский флаг здесь, в штаб-квартире НАТО, и по всему Альянсу. Впервые 32 флага развеваются вместе. Они представляют 32 страны, работающие ради общей цели. Чтобы защитить один миллиард человек, предотвратить войну и тратить более 2% ВВП на оборону", - сказал генсек НАТО.

По его словам, вступление Швеции еще раз показывает, что двери НАТО остаются открытыми.

"Никто не может закрыть их. Каждый народ имеет право выбирать свой путь. И мы все выбираем путь свободы и демократии. Пока мы говорим, храбрый народ Украины борется за эти ценности", - добавил Столтенберг.

В свою очередь, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон отметил, что теперь Швеция "союзник среди союзников".

"После более чем 200 лет военного неприсоединения это исторический шаг, но также и вполне естественный шаг. Мы готовились десятилетиями и детально - последние два года. Благодаря этому членству Швеция вернулась домой, в дом сотрудничества демократических стран в сфере безопасности, в дом сотрудничества в области безопасности наших добрых соседей", - сказал он.

Вступление Швеции в НАТО

Швеция официально присоединилась к Североатлантическому альянсу 7 марта. Она стала 32-м членом НАТО.

Напомним, Турция выступала против вступления Финляндии и Швеции в НАТО по причине их поддержки Рабочей партии Курдистана - ее Анкара считает террористической организацией.

Отметим, Финляндия официально стала членом НАТО 4 апреля 2023 года. Флаг страны также был поднят у штаб-квартиры НАТО.

Для справки

Турецкий конфликт с "Рабочей партией Курдистана" длится уже несколько десятилетий. Курдистан - регион на территории сразу четырех стран: Турции, Ирана, Ирака и Сирии. Там живут около 30 млн курдов. РПК - левое движение, образованное в Турции в конце 1970-х, в разгар столкновений турецких ультранационалистических и оппозиционных левых групп. В 1984 году противостояние турецких властей и курдских повстанцев переросло в вооруженный конфликт. Он с перерывами продолжается и сейчас.