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Макрон откладывает визит в Украину, поскольку хочет "привезти" ощутимые результаты, - Politico

Париж, Понедельник 11 марта 2024 18:55
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Макрон откладывает визит в Украину, поскольку хочет "привезти" ощутимые результаты, - Politico Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Президент Франции Эммануэль Макрон продолжает откладывать свой визит в Украину, поскольку он хочет приехать с ощутимыми результатами для помощи нашей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Визит Макрона в Украину откладывался несколько раз, и первоначально планировался на февраль, а затем был перенесен на середину марта.

В заявлении Елисейского дворца, которое обнародовали в воскресенье, 10 марта, говорилось, что визит состоится "в ближайшие несколько недель". При этом там уточняли, что это не связано с вопросами безопасности.

Неназванный французский дипломат рассказал изданию, что причина таких переносов визита - желание Макрона взять время для обсуждений с союзниками, "чтобы посетить Украину с ощутимыми результатами".

"Необходимо немного времени, чтобы (заключить - ред.) различные коалиции и обсудить оперативные обязательства с нашими партнерами", - рассказал дипломат.

Отметим, недавно в СМИ появилась информация, что Франция собирает альянс стран, которые открыты для отправки западных войск на территорию Украины.

Что предшествовало

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что страны Запада могут ввести свои войска в Украину. При этом он уточнял, что по этому вопросу нет консенсуса.

Также он подчеркивал, что Европа не должна быть "трусом" перед лицом агрессии России против Украины.

Такие заявление вызвали разногласия между Францией и некоторыми странами Европы, в том числе Германией.

Более детально об этом - в материале РБК-Украина.

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