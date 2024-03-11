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Три полосы длиной 2 тысячи км. Зеленский рассказал о масштабных планах по фортификациям

Понедельник 11 марта 2024 15:42
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Три полосы длиной 2 тысячи км. Зеленский рассказал о масштабных планах по фортификациям Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский 11 марта провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, в частности, обсуждались ситуация на фронте и фортификации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы государства в Telegram.

"Ставка. Детальные сводки от командования о ситуации на поле боя. Доклады Главкома Александра Сырского, начальника Генштаба Анатолия Баргилевича, командующих на местах. Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское, Марьинское, Южное направления, операции морской пехоты", - заявил он.

Кроме того, на Ставке заслушали доклады министра обороны Рустема Умерова и главы Минстратегпрома Александра Камышина по обеспечению фронта всем необходимым.

"Фактическое и будущее поступление снарядов, ракет и другого вооружения. Собственное производство. Другая важная тема - фортификации", - сообщил Зеленский.

Он отметил, что премьер-министр Денис Шмыгаль представил отчет о темпах возведения новых оборонительных рубежей.

"Защита в три полосы длиной 2000 километров - масштабная задача, но сейчас темпы хорошие. Рассчитываю на своевременное завершение", - добавил президент.

Ситуация на фронте 11 марта

И Генштабе ВСУ в утренней сводке рассказали, что на фронте в течение суток произошло 64 боевых столкновения. В военном командовании отметили, что враг продолжает давить на двух направлениях в Донецкой области.

Кроме того, авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 1 зенитному ракетному комплексу противника.

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