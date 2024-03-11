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Биткойн обновил исторический максимум, превысив отметку 70 тысяч долларов

США, Понедельник 11 марта 2024 09:53
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Биткойн обновил исторический максимум, превысив отметку 70 тысяч долларов Фото: Биткойн подорожал до 70 тысяч долларов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Биткойн достиг нового рекордного максимума, превысив уровень 70 тысяч долларов. Рост крупнейшей криптовалюты пока не показывает признаков замедления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Криптовалюта получила поддержку благодаря притоку денежных средств в новые спотовые биткойн-биржевые фонды, а также надеждам на то, что Федеральная резервная система США вскоре снизит процентные ставки.

Крайне нестабильный спекулятивный актив

Напомним, биткойн 5 марта достиг максимума в 69 202 доллара, превысив рекордный пик ноября 2021 года. Однако сразу же после этого он изменил курс и упал примерно на 7% до 63 400 долларов.

Аналитики говорят, что биткойн также активно растет в последнее время в преддверии апрельского так называемого сокращения вдвое - процесса, который происходит каждые четыре года, в ходе которого скорость выпуска токенов сокращается вдвое вместе с вознаграждениями, предоставляемыми майнерам. Предложение биткойнов ограничено 21 миллионом, из которых 19 миллионов уже добыты.

Рост биткойна на 160% с октября, резко контрастирует с 2022 годом, когда рынок погрузился в 18-месячную крипто-зиму, охваченную чередой громких корпоративных банкротств и скандалов. Тогда биткойн обвалился до уровня в 15,5 тысяч долларов всего через год после максимума 2021 года.

НБУ не считает криптовалюту платежным средством. Как отметила первый заместителя главы Национального банка Екатерина Рожкова, мы уже были свидетелями серьезных потрясений на этих рынках в США, "когда оказывалось, что криптовалюты, которые должны были быть обеспечены физическими долларами, оказались необеспеченными ничем, и это очень большие риски".

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Биткоин Соединенные Штаты Америки
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