ua en ru
Пн, 11 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Бывший пресс-секретарь МИД стал генконсулом Украины в Торонто

Украина, Понедельник 11 марта 2024 12:17
UA EN RU
Бывший пресс-секретарь МИД стал генконсулом Украины в Торонто Фото: бывший спикер МИД Олег Николенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Бывший спикер МИД Олег Николенко стал генконсулом Украины в Торонто (США). В должности спикера министерства иностранных дел он пробыл более трех лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Николенко.

"Новый раздел. Новая ответственность. Новые возможности продвигать интересы Украины и украинцев и приближать Победу", - написал он, сообщив о новой должности.

Николенко поблагодарил министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу и президента Украины Владимира Зеленского за доверие.

Что известно об Олеге Николенко?

В 2008 году он прошел конкурс на должность атташе посольства Украины в Ливии, где начиная с 2011 года, когда в Ливии вспыхнула гражданская война, работал там в экстремальных условиях, занимался эвакуацией украинских граждан.

После возвращения из Ливии занимался в МИД Украины регионом Северной Африки и Ближнего Востока, был помощником Специального представителя Украины по Ближнему Востоку и Африке.

В течение 2015-2020 годов был представителем Постоянного представительства Украины при ООН в Нью-Йорке.

С 22 ноября 2020 года занимал должность пресс-секретаря Министерства иностранных дел Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД Украины Соединенные Штаты Америки
NEWS
Это беспокоит. РФ использует на фронте "оружие последней надежды": о чем идет речь
Это беспокоит. РФ использует на фронте "оружие последней надежды": о чем идет речь
DAILY
Александр Кубраков: Полякам не нужно искать врагов в Украине, у нас с ними общий враг
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина Александр Кубраков: Полякам не нужно искать врагов в Украине, у нас с ними общий враг