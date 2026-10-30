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Что будет с ценами на продукты в Украине: чего ждать до конца 2026 года

10:00 30.10.2026 Пт
4 мин
aimg Мария Кучерявец
Что будет с ценами на продукты в Украине: чего ждать до конца 2026 года Цены на продукты в Украине вырастут к концу 2026 года (коллаж РБК-Украина)
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После сбора урожая в Украине меняется ситуация с ценами на продукты. До конца года могут подорожать молочная продукция, овощи и хлеб: на стоимость будут влиять сезонность, расходы на хранение, логистика и резервное питание из-за перебоев с электричеством.

РБК-Украина расспросило экспертов, как изменятся цены и грозит ли украинцам дефицит продуктов.

Картофель: что происходит с ценами и чего ждать зимой

На рынке картофеля наблюдается постепенное возобновление цен после сезонного удешевления в период массового сбора. По данным Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), в сентябре средняя розничная цена картофеля составила 15,17 грн/кг, а в октябре выросла до 17,23 грн/кг (на 13,6%). По сравнению с октябрем прошлого года, стоимость увеличилась примерно на 11%.

Как отметил в комментарии РБК-Украина руководитель аналитического отдела УКАБ Максим Гопка, такая динамика традиционна: после завершения активной уборки урожая объемы для немедленной продажи сокращаются, а часть продукции закладывается в хранилища.

Что будет с ценами на продукты в Украине: чего ждать до конца 2026 года
Фото: Картофель вырастет в цене до конца 2026 года (инфографика РБК-Украина)

По базовому сценарию УКАБ, до конца года средняя розничная цена картофеля может достигнуть ориентировочно 19-23 грн/кг при отсутствии существенных потерь продукции во время хранения.

В то же время, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии РБК-Украина отмечает, что в целом на рынке сохраняется избыток предложения, а ценообразование полностью зависит от баланса спроса и возможностей покупателей.

Борщевой набор: почему дорожают одни позиции и дешевеют другие

Ситуация с овощами борщового набора пока неоднородна. По данным аналитиков, в октябре по сравнению с сентябрем капуста подорожала на 10,6%, свеклана 14,4%. Морковь подешевела на 10,3%, а цена лука осталась практически неизменной.

Что будет с ценами на продукты в Украине: чего ждать до конца 2026 года
Фото: Динамика цен на овощи борщового набора (инфографика РБК-Украина)

Это свидетельствует о том, что стоимость зависит не только от сезонности, но и качества урожая и возможностей хранения конкретных культур.

С переходом от реализации свежесобранной продукции к продажам из хранилищ расходы производителей растут, что в условиях нестабильного энергоснабжения будет сдерживать всеобщее удешевление.

Хлеб, мясо и молочные продукты: прогнозы до конца года

В целом до конца года ожидается дальнейший рост цен на отдельные категории продуктов, однако он будет неравномерным. Наибольшие риски удорожания эксперты видят в сегментах куриных яиц, молочных продуктов, хлебобулочных изделий и тепличных овощей.

  • Хлеб и мука. Как отмечает в комментарии РБК-Украина заместитель главы Всеукраинской аграрной рады (ВАР) Денис Марчук, даже несмотря на удешевление пшеницы внутри страны, цену конечного продукта формируют другие факторы. Стоимость самого зерна в себестоимости хлеба составляет не более 12% (с мукой – до 30%), тогда как остальные – это логистика, заработные платы и энергоносители. Из-за перехода производителей на дорогие альтернативные источники питания из-за ударов по энергообъектам цена на хлеб к концу года может подняться еще до 10%, а по ряду других продуктовна 15%-20%.
Что будет с ценами на продукты в Украине: чего ждать до конца 2026 года
Фото: Хлеб имеет тенденцию к удорожанию к концу 2026 года (инфографика РБК-Украина)
  • Мясо. Ситуация в мясной отрасли будет оставаться относительно стабильной. Достаточное количество кормового зерна на внутреннем рынке сдерживает рост себестоимости птицеводства и свиноводства, хотя затраты на электроэнергию, ветеринарию и логистику ограничивают возможное удешевление.
  • Молочная продукция. Удорожание зависит от цен на сырье и энергозатрат. В то же время, ограниченная покупательная способность населения и конкуренция между производителями будут сдерживать резкий рост розничных цен, поэтому на отдельные категории возможны периоды стабильности или акционных скидок.

Главные риски и факторы влияния на цены

Эксперты сходятся во мнении, что ключевыми факторами, определяющими ценовую политику в ближайшие месяцы, являются:

  • стабильность и безопасность энергообеспечения предприятий и хранилищ;
  • расходы на логистику и горюче-смазочные материалы;
  • уровень платежеспособного спроса населения.

Главным риском для прогнозируемого сценария остается фактор неопределенности – так называемые "черные лебеди", подчеркивает Пендзин. Речь идет о непредвиденных событиях, таких как повторные массированные обстрелы критической энергетической инфраструктуры или логистических центров.

Член Экономического дискуссионного клуба объясняет, что при отсутствии форс-мажоров ключевым предохранителем от резкого роста цен выступает именно рыночный баланс. Любая цена на полке – это соотношение спроса и предложения.

И если предложения на рынке пока предостаточно, то с платежеспособным спросом населения есть существенные вопросы, поскольку реальные доходы граждан не растут.

"Практически по всем позициям будет рост цен, а где-то, условно, в мае следующего года мы с вами увидим обратный сезонный процесс, который снова начнет опускать цены вниз", – говорит Пендзин.

В то же время специалисты отмечают, что в Украине сохраняется огромный избыток продовольствия из-за ограниченных возможностей экспорта через морские порты, поэтому никаких предпосылок для дефицита или экстремальных скачков цен из-за нехватки товаров нет.

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