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Столтенберг ответил на призыв Папы Римского: капитуляция - это не мир

Понедельник 11 марта 2024 13:27
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Столтенберг ответил на призыв Папы Римского: капитуляция - это не мир Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отверг призыв Папы Римского к Украине "поднять белый флаг" и начать переговоры с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV.

"Капитуляция - это не мир. Президент (России Владимир, - ред.) Путин начал эту войну и может закончить ее сегодня. У Украины, с другой стороны, нет такой возможности", - заявил он.

При этом Столтенберг призвал всех союзников продолжать оказывать Киеву военную поддержку.

Скандальное заявление Папы Римского

Накануне издание Reuters опубликовало изложение фрагмента интервью Папы Римского для швейцарского телеканала RSI. В интервью понтифик, отвечая на вопрос, нужно ли Украине поднять "белый флаг" и пойти на переговоры с РФ, поддержал такую позицию

В Ватикане после этого заявили, что Папа Римский не имел в виду капитуляцию Украины. По словам руководителя пресс-службы Ватикана Маттео Бруни, понтифик говорил исключительно о необходимости переговоров.

Однако слова Папы Римского вызвали шквал критики среди западных лидеров и политиков. Критиковали заявление понтифика, в частности в Латвии и Польше. А глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Папу Римского не повторять ошибки прошлого и поддерживать Украину.

При этом генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси, реагируя на заявление Папы Римского, заявил, что волю Украины нужно уважать.

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