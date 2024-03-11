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К полетам на F-16 к лету будут готовы 12 украинских пилотов, но истребителей на всех не хватит, - NYT

Понедельник 11 марта 2024 09:35
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К полетам на F-16 к лету будут готовы 12 украинских пилотов, но истребителей на всех не хватит, - NYT Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Двенадцать украинских пилотов к лету этого года будут готовы к боевым вылетам на истребителях F-16. Однако на всех их не хватит самолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Истребители F-16 готовы, а летчики-инструкторы ждут в новом учебном центре в Румынии, созданном для обучения украинских пилотов полетам на боевых самолетах F-16.

"Но есть одна загвоздка: украинские пилоты еще не прибыли, несмотря на заявления прошлого лета о том, что центр сыграет решающую роль в поднятии их в воздух для защиты своей страны от все более смертоносных российских ударов", - говорится в материале.

При этом отмечается, что пока неясно, когда украинские пилоты начнут обучение в центре, расположенном на авиабазе Фетешти на юго-востоке Румынии, которую союзники по НАТО также используют для обучения на истребителях.

"Это не значит, что украинские пилоты не готовятся. Ожидается, что двенадцать пилотов - меньше, чем полная эскадрилья - будут готовы к боевым вылетам на F-16 к лету этого года после 10 месяцев обучения в Дании, Великобритании и Соединенных Штатах", - говорится в материале.

Однако к тому времени, когда пилоты вернутся в Украину, из 45 истребителей, обещанных европейскими союзниками, будет поставлено всего шесть F-16.

F-16 для Украины

В августе прошлого года Дания и Нидерланды пообещали предоставить Украине 61 истребитель F-16.

Для того чтобы поставки начались, необходимо, чтобы украинские пилоты и обслуживающий персонал прошли обучение, а Украина подготовила инфраструктуру.

Недавно спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что обучение первой группы украинских пилотов на F-16 в США должно завершиться в начале лета.

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