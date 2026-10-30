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Гуманитарная помощь и эвакуация: какой план миссии в Олешках на 30 октября

10:46 30.10.2026 Пт
5 мин
aimg Мария Кучерявец
Гуманитарная помощь и эвакуация: какой план миссии в Олешках на 30 октября Иллюстративное фото: В оккупированных Олешках проведут гуманитарную миссию (Getty Images)
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В оккупированные Олешки Херсонской области в пятницу, 30 октября заедет первая колонна с гуманитарной помощью. Сегодня пройдет эвакуация жителей.

Что известно о гуманитарной миссии в Олешках и эвакуации на этот момент - собрало РБК-Украина в материале.

Гумконвой уже 30 октября будет в Олешках

О начале гуманитарной операции в Олешках сегодня сообщил в пятницу в соцсети X спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев, а также российские СМИ.

Как известно, миссию возглавляют омбудсмены Украины и России Дмитрий Лубинец и Яна Лантратова. Они сопровождают колонну с гуманитарными грузами и собираются организовать эвакуацию жителей, желающих покинуть город.

По состоянию на 09:30 пятницы, 30 октября они находились в Армянске (город на севере Крыма, расположенный на Перекопском перешейке).

"Находимся в Армянске. Здесь работаем с российской уполномоченной по правам человека Яной Лантратовой и координируем дальнейшие действия в рамках этой миссии. К освещению также присоединились журналисты из трех стран", - впоследствии сообщил Лубинец в своем Telegram-канале.

Чтобы добраться до Олешек, украинская делегация сначала приехала в Гомель в Беларуси, оттуда прилетела в российскую Анапу, а затем по наземному пути из Крыма отправилась в оккупированный город. Таким путем собираются вывозить жителей Олешек.

По словам Лубинца, жители Олешек, которые захотят эвакуироваться, смогут самостоятельно выбрать направление выезда: на подконтрольную Украине территорию или в Россию.

Как пишет российское издание "Известия", машины везут десятки тонн продуктов, лекарств, питьевой воды, средств гигиены и топлива для генераторов. Вместе с гуманитарной колонной в направлении Олешек автобусами едут журналисты из Украины, России, США, Франции и Италии.

От США в Олешках, как ожидается, должна быть съемочная группа американского телеканала Newsmax. Что касается присутствия первой леди США, то ее не будет. В то же время, возможность ее визита не исключают, если "позволять безопасность и график", сообщил старший советник Мелании Трамп Марк Бекман.

Ожидается, что гуманитарный конвой прибудет в центральную больницу.

Когда состоится эвакуация из Олешек

По словам Лубинца, "пока все подготовлено на высоком уровне", а главная задача - обеспечить, чтобы гуманитарная помощь дошла до каждого нуждающегося человека.

"Особое внимание уделяем пожилым людям, лицам с инвалидностью и всем, кто из-за состояния здоровья или других обстоятельств не может самостоятельно позаботиться о себе", - заявил украинский омбудсмен.

По его словам, для эвакуации из Олешек подготовлено 25 автобусов на 750 мест, а также скорые пособия для маломобильных. В общей сложности в городе, заявила Лантратова, во время оккупации находились около 2000 человек.

Жители Олешек, которые захотят покинуть город, смогут сделать это до 14:00 30 октября. В этот же день после 14:30 начнется раздача гуманитарной помощи, рассказали Лубинец и Лантратова.

"Для каждого, кто желает покинуть Олешки, будет предоставлена возможность безопасно уехать. В то же время те, кто принял решение остаться, могут остаться и получат всю необходимую гуманитарную поддержку", - подчеркнул Лубинец.

Разминирование эвакуационных путей из Олешек

В преддверии омбудсмены Украины и России сообщили о том, что маршруты для гуманитарной миссии разминированы.

Сегодня Лантратова заявила, что во время разминирования дороги у Олешек якобы погибли два человека, включая сапера.

"Подготовка к гуманитарной миссии в Олешках выходит на завершающий этап. Разминирование определенных маршрутов завершено. Гуманитарный конвой сформирован и готов к отправке", - написал вечером 29 октября Лубинец.

Режим тишины в Олешках уже более 75 часов

Режим тишины начался 27 октября в 03:00 по Киеву. По словам Лубинца, по состоянию на 30 октября он длился уже более 75 часов, нарушений договоренностей не зафиксировали. По его оценке, это самое длинное прекращение огня с 2022 года.

Напомним, что режим тишины в районе оккупированных Олешек в Херсонской области был введен для проведения гуманитарной миссии.

Договоренности предполагают доставку помощи гражданским и создание условий для безопасного выезда жителей, желающих покинуть город. Операция проходит при посредничестве первой леди США Мелании Трамп.

Почему договорились о перемирии в Олешках

Российские войска оккупировали Олешки в Херсонской области в феврале 2022 года. После освобождения Херсона в ноябре того же года город остался под контролем РФ на левом берегу Днепра. Из-за разрушения переправ и близости к линии боевых действий сообщение с подконтрольной Украине территорией существенно усложнилось.

В июне 2023 года Олешки пострадали от масштабного наводнения в результате разрушения россиянами Каховской ГЭС. К осени 2026 года гуманитарная ситуация в городе стала критической: нет электро-, водо- и теплоснабжения, а регулярные поставки продуктов и лекарств прекратились еще в мае.

По оценкам украинской стороны, в условиях блокады в городе остаются от 2 до 6 тысяч гражданских. Ранее украинские военные передавали жителям продукты с помощью дронов, однако этого недостаточно для обеспечения потребностей населения.

По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, режим тишины должен продолжаться до 22:59 1 ноября.

Читайте также: Украина и РФ согласовали ежемесячную помощь на Херсонщине после миссии в Олешках, - Fox News

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