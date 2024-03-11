"Это подготовка к серьезной операции в Крыму": Буданов прокомментировал действия в Черном море
Начальник ГУР Кирилл Буданов сообщил о готовящейся серьезной операции в Крыму на фоне совершенных подразделениями военной разведки боевых миссий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документальный фильм "Война за море: от Днепра в Крым" Главного управления разведки.
Комментируя значение осуществленных подразделениями военной разведки боевых миссий, в частности, в Черном море и на территории временно оккупированного Крыма, Буданов отметил, что "это все - подготовительные меры к серьезной операции в Крыму".
"Это проверка правильности наших утверждений о путях подхода и отхода оттуда. Кроме того, это хороший посыл для населения, живущего в оккупации уже 10 лет. Многие из них верят в то, что их забыли", - сказал Кирилл Буданов.
Успешные операции спецподразделений ГУР 2023
В частности, в ГУР рассказали об операциях, удачно выполненных спецподразделениями ведомства.
Так, летом 2023 года бойцы спецподразделения "Шаман" переправились на левый берег Днепра в Херсонской области. После уничтожения и взятия в плен захватчиков, удалось сделать первые шаги к созданию левобережного плацдарма на данном участке.
Также в июле прошлого года бойцы спецподразделения Тимура вернули под контроль государства нефтегазодобывающую платформу "Украина", а затем принимали участие в крымской операции "Пробуждение силы".
Что касается уничтожения кораблей вражеского флота, то в ГУР отметили, что это зона ответственности спецподразделения "Group 13".
Операции ГУР в Черном море
В ночь с 31 января на 1 февраля украинские разведчики уничтожили ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота РФ. Как рассказали в ГУР, катер "Ивановец" был в известной степени гордостью российского флота. Подобных кораблей было всего три единицы. На его борту могли быть до 40 русских моряков.
Кроме того, у берегов временно оккупированного Крыма 14 февраля ГУР и ВСУ уничтожили российский крупный десантный корабль "Цезарь Куников". В ГУР рассказали, что "Цезарь Куников" был уничтожен вблизи Алупки у берегов Крыма.
В ночь с 4 на 5 марта 2024 года спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" атаковало патрульный корабль Черноморского флота РФ "Сергей Котов".
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