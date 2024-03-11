Часть Украины накроют дожди с мокрым снегом, а температура упадет до -9: прогноз погоды на завтра

Часть Украины накроют дожди с мокрым снегом во вторник, 12 марта. При этом температура опустится до -9 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook.

Завтра на Правобережье облачно, на остальной территории переменная облачность.

По данным синоптиков, ночью в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях, а днем на Правобережье и в Херсонской области прогнозируются дожди, местами с мокрым снегом. При этом на остальной территории без осадков.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в западных областях порывы ветра 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью в западных, юго-западных областях и в Крыму составит 0 +5 градусов, а на остальной территории -1 -6. При этом на северо-востоке страны температура упадет до -9.

Днем температура воздуха прогреется до +2 +7 градусов, а в Крыму до +11. К тому же на Закарпатье ночью будет +4 +9, а днем +9 +14 градусов.

Погода в столичном регионе

В Киеве и области завтра будет облачно. Ночью без осадков, однако днем местами ожидается небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха в Киевской области ночью составит -1 -6 градусов, а днем +2 +7. При этом в Киеве ночью будет -1 -3 градуса, а днем +3 +5.