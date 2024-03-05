Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

Украинские дроны уничтожили российский корабль "Сергей Котов", в Верховной Раде отменили заседания на этой неделе, а суд в Гааге выдал ордера на арест командующих дальней авиации России и Черноморского флота.

РБК-Украина собрало новости, на которые следует обратить внимание сегодня.

Война

Уничтожение корабля "Сергей Котов"

Украинские дроны Magura V5 уничтожили российский патрульный корабль проекта 22160 "Сергей Котов" недалеко от Керченского пролива. У врага 7 погибших и около 6 раненых. Также на борту уничтоженного корвета был и вертолет, но пока уточняется, был ли это Ка-29 или Ка-27. Источник РБК-Украина в разведке сообщил, что предположительно это был именно Ка-27.

Что известно о поражении "Сергея Котова" и чем особенный этот корабль - читайте в материале РБК-Украина.

Атака на НПЗ в Белгородской области

В Белгородской области под атаку попала Губкинская нефтебаза в селе Долгое. В результате чего там загорелись три резервуара, местные власти заявили о пострадавших.

Источники РБК-Украина в спецслужбах поделились, что подрыв НПЗ организовало Главное управление разведки Минобороны. Удары были произведены дронами украинского производства.

Суд Гааги выдал ордера на арест командующих РФ

Международный уголовный суд (МКС) в Гааге издал ордера на арест командующего дальней авиацией РФ Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом РФ Виктором Соколовым. Их подозревают в совершении военных преступлений - ракетных ударов по гражданским объектам.

Украина

Политика

В Верховной Раде перенесли заседания, которые должны состояться 6,7 и 8 марта. Официальная причина - нужно сформулировать отчет для конгресса США, - говорит один из источников РБК-Украина. Но настоящая причина, как объясняют депутаты - бунт оппозиционных фракций.

Позже глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что перерыв в заседаниях связан с необходимостью работы нардепов в местах дислокации военных.

Что известно об отмене заседаний в Раде и их причинах - читайте в нашем материале.

Запрет религиозных организаций, связанных с Россией

Комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике закончил рассмотрение правок и рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект №8371 о запрете религиозных организаций, связанных с Россией.

Глава профильного комитета Никита Потураев обратил внимание, говорить о том, что основная цель законопроекта - это ограничение деятельности УПЦ МП - категорически нельзя. Поскольку не в этом его цель. Подробное разъяснение - в комментарии нардепа для РБК-Украина.

Дело Мураева

Служба безопасности Украины сообщила о завершении досудебного расследования в отношении бывшего нардепа, руководителя запрещенной партии "Наши" Евгения Мураева, причастного к подрывной деятельности в пользу РФ.

Следствие установило, что Мураев привлек собственный медиаресурс (телеканал "Наш") для подачи искаженной информации о внутренней ситуации в нашем государстве. Он способствовал дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине в преддверии полномасштабного вторжения РФ.

Граница

Польские фермеры сообщили, что продолжают протесты на границе с Украиной после 10 марта. Блокада продлится, по меньшей мере, до 30 апреля.

Курс

Доллар дорожает третий день. Официальный курс на 6 марта 2024 установлен Нацбанком на таком уровне: 38,3943 грн за 1 доллар (+0,0808 грн).

Погода

Украину ожидает длительное похолодание. Столбики термометров в ночное время суток иногда будут достигать -11 градусов. Потепление синоптики прогнозируют не раньше 16 марта.

Мир

США

Дональд Трамп победил на кокусах республиканцев в Северной Дакоте перед "супервторником" - самым большим днем праймериз, когда будут голосовать 15 штатов и одна территория США.

Госдеп США ввел новые санкции в отношении частной военной компании "Вагнера" и Военно-космических сил РФ.

ЕС

Европейская комиссия (ЕК) представила первую в истории Европейскую оборонно-промышленную стратегию на уровне ЕС. Украинская промышленность будет интегрирована в план ЕС.

Наряду с новой стратегией Еврокомиссия предложила Европейскую программу оборонной промышленности, призванную "перевести от краткосрочных чрезвычайных мер, принятых в 2023 году и истекающих в 2025 году, к более структурированному и долгосрочному подходу для достижения оборонно-промышленной готовности".

Программа мобилизует 1,5 млрд евро из бюджета ЕС на 2025-2027 годы.

Канада

Канада рассмотрит возможность отправки военных инструкторов в Украину. Министр обороны страны Билл Блэр заявил, что Оттава рассмотрит возможность отправки военных инструкторов в Украину, если будут выполнены "определенные условия". Однако этих условий "пока не существует".

Германия

Министр обороны Германии Борис Писториус объяснил, как произошла утечка разговора немецких офицеров о ракетах Taurus. По его словам, системы связи ведомства не были сломаны, утечка произошла из-за того, что один из участников не соблюдал правила безопасности.

Франция

Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Прагу, чтобы обсудить боеприпасы для Украины. СМИ пишут, что уже на этой неделе он может объявить о готовности поддержать предложение Чехии по поставкам сотен тысяч артиллерийских снарядов из стран вне ЕС для Украины.

Венгрия

Президент Венгрии Тамаш Шуек утвердил ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО. Теперь документ должны отправить в Вашингтон на хранение в Госдепе США.

Чехия

Президент Чехии Петр Павел не исключил присутствие войск НАТО на территории Украины, но не для боевых действий. Он также призвал союзников к расширению форм помощи Украине.

Маск не самый богатый человек мира

Впервые за более чем девять месяцев владелец Tesla Илон Маск потерял титул самого богатого человека мира, уступив основателю Amazon Джеффу Безосу.

Сейчас капитал Маска составляет 197,7 млрд долларов, тогда как состояние Безоса оценивается в 200,3 млрд долларов.

Масштабный сбой в Meta

У компании Meta произошел серьезный сбой. По всему миру на почти час перестали работать соцсети Facebook и Instagram, а также мессенджер Messenger и другие продукты компании.

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