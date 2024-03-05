Присутствие войск в Украине возможно. Президент Чехии призвал к расширению форм помощи ВСУ

Чехия призывает к расширению форм помощи, в частности к возможному присутствию войск на территории Украины.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novinky.cz .

Он подчеркнул, что речь идет не об отправке боевых подразделений, а о формах помощи и "небоевом взаимодействии".

"Я за поиск новых путей, включая продолжение дискуссии о возможном присутствии в Украине", - заявил чешский президент.

"Давайте не будем ограничивать себя там, где это не нужно", - добавил он.

Отправка войск не нарушает международных правил

По его словам, это идентично, если украинские солдаты проходят обучение у западных инструкторов у себя на родине или непосредственно в Украине.

"Украина, несмотря на нападение, по-прежнему является суверенной страной", - сказал он, напомнив, что возможная учебная миссия не является нарушением каких-либо международных правил.

Также Павел добавил, что именно от них зависит, какую форму помощи они выберут.

Обсуждение отправки западных войск в Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО может ввести войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, состоит в том, что в настоящее время отсутствует консенсус по этому вопросу.

Ряд стран НАТО уже выступили против этой идеи, в частности, Германия, Чехия, Болгария, Испания и Италии.

При этом есть страны, которые готовы рассмотреть такую возможность, например, Литва и Латвия и Эстония.

Канада, которая тоже является членом НАТО, заявила, что готова отправить военных в Украину, но только для обучения украинских защитников на территории вдали от фронта.