Маск лишился титула самого богатого человека мира: кто теперь на первом месте

Основатель Amazon Джефф Безос снова стал самым богатым человеком в мире, обогнав Илона Маска и впервые с осени 2021 года поднявшись на вершину индекса миллиардеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

В понедельник, 4 марта, чистый капитал Безоса составил 200 миллиардов долларов. Личное состояние Маска составило 198 миллиардов долларов, а главы LVMH Бернара Арно - 197 миллиардов долларов.

В последние годы Маск, Арно и Безос сменяли друг друга на вершине рейтинга, который оценивает личное состояние на основе изменений на рынках, в экономике и других отчетах.

Безос сколотил значительную часть своего состояния благодаря гиганту электронной коммерции Amazon, который он основал в 1994 году из своего гаража в Сиэтле. Он также основал космическую компанию Blue Origin и купил газету Washington Post за 250 миллионов долларов.

Он возвращает себе неофициальный титул самого богатого человека в мире в то время, когда он продает часть своих акций Amazon. За последние недели Безос продал акции Amazon на сумму более 8,5 миллиарда долларов, что может иметь налоговые мотивы.

Безос, который сейчас является исполнительным главой совета директоров Amazon, в прошлом году приобрел недвижимость в Майами и проводит время на своей суперяхте стоимостью 500 миллионов долларов вместе со своим партнером Лореном Санчесом. В 2024 году его состояние увеличится примерно на 23 миллиарда долларов.

Чистая стоимость Маска в этом году снизилась на 31 миллиард долларов, поскольку акции его компании Tesla, производящей электромобили, упали на 24% за последний год.

В начале этого года судья нанесла удар по Маску, отменив решение о выплате ему вознаграждения за работу в Tesla, сумма которого достигала 55,8 миллиарда долларов. Судья в Делавэре заявил, что процесс утверждения пакета был глубоко ошибочным.

Для руководителей и основателей компаний их чистая стоимость, как правило, хотя бы частично связана с акциями их предприятий. Волатильность акций и других активов может повлиять на показатели их благосостояния, поэтому определить их точную стоимость может быть непросто.

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