В Европе фиксируют много попыток России совершить диверсии на оборонных предприятиях. Кроме того, страна-агрессор заказала убийство в Дании.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна во время брифинга в Киеве.

Напомним, бизнес в Британии, связанный с помощью Украине, получил предупреждение от правительства и разведки . Речь идет об усилении диверсий и поджогов россиянами.

Цахкна подчеркнул, что Эстония и страны Балтии "не на вершине списка".

"Большинство мы предотвратили, но это означает, что каждое лицо надо поймать и заключить в тюрьму, потому что так мы действуем в этой войне. Но речь идет не только об Эстонии. Если взглянуть на карту атак в Европе - в прошлую пятницу правительство Дании публично объявило, что российские спецслужбы заказали покушение на убийство на территории Дании", - рассказал он.

По его словам, на территории Европы фиксируется множество попыток диверсий на предприятиях оборонного комплекса.

Кроме того, на рубеже октября и ноября спецслужбы РФ планировали диверсию с большим количеством жертв в Польше, недалеко от границы с Калининградской областью. Ответственность за нее намеревались возложить на Украину.

Отметим, что украинская разведка предупреждала о подготовке Россией новых провокаций, направленных на дестабилизацию Европы. Их цель - сокращение или прекращение поддержки Украины, а также запугивание правительств и общества ЕС.