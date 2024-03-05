ua en ru
Вт, 05 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Писториус назвал возможную причину "прослушки" немецких офицеров Россией

Вторник 05 марта 2024 12:45
UA EN RU
Писториус назвал возможную причину "прослушки" немецких офицеров Россией Фото: министр обороны Германии Борис Писториус (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Россия случайно записала совещание офицеров бундесвера по программе Taurus. Один из участников не соблюдал правила безопасности.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV.

Политик исключает возможность того, что использованные IT-технологии были взломаны, если речь идет о встрече офицеров бундесвера, которую записала Россия.

Причиной записи стала скорее "индивидуальная ошибка в применении", заявил министр, оглашая промежуточные результаты внутреннего расследования.

Один из участников не соблюдал предписанную процедуру безопасного дозвона. В частности, речь шла об участнике, который подключился из Сингапура. Писториус особо подчеркнул, что, вопреки предположениям об обратном, "ни одно постороннее лицо" не принимало участия в телефонной конференции.

По результатам проведенных проверок можно сделать вывод, что "сертифицированные системы безопасны при правильном использовании", - продолжил Писториус.

Военнослужащий вооруженных сил Германии принял участие в авиационной выставке в Сингапуре. Это мероприятие, разумеется, было "талоном на еду" для участников из России. Основываясь на результатах проведенного на данный момент расследования, Министерство обороны предполагает, что запись была "случайным попаданием в широкомасштабную операцию по прослушиванию, проводимую Россией".

По словам Писториуса, теперь все устройства будут подвергнуты криминалистической экспертизе. Также будет выяснено, стоило ли обсуждать темы, обсуждавшиеся только на конференции, таким образом. Вопрос о возбуждении дисциплинарного производства пока открыт и зависит от дальнейших результатов расследования.

Прослушка немецких офицеров

Недавно в Минобороны Германии подтвердили факт перехвата разговора немецких офицеров, но проверяли достоверность опубликованной россиянами записи.

После этого вице-глава парламентской группы "Зеленых" Агнешка Брюггер обвинила Россию и диктатора Владимира Путина в попытке дестабилизировать ситуацию в Германии.

Подробнее о скандале, получившем название Taurus-Leaks, - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Российская Федерация
NEWS
Спецоперация с участием ГУР. В Крыму поражен российский корабль "Сергей Котов", - источник
Спецоперация с участием ГУР. В Крыму поражен российский корабль "Сергей Котов", - источник
DAILY
Сколько и на что тратят украинские беженцы за границей, и при чем здесь "карточный туризм"
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Сколько и на что тратят украинские беженцы за границей, и при чем здесь "карточный туризм"