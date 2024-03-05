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До -11 градусов со снегом: в Украину надвигается длительное похолодание

Украина, Вторник 05 марта 2024 13:17
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До -11 градусов со снегом: в Украину надвигается длительное похолодание Фото: погода в Украине 6 марта резко ухудшится (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В Украину надвигается существенное похолодание с осадками. Столбики термометров в ночное время суток местами будут достигать -11 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook.

Погода в Украине 6 марта

Температура воздуха в течение дня не превысит +1+5 градусов.

Только в Закарпатье и в южной части страны будет теплее, +8+12 градусов.

Ночью от +3 до -3 градусов.

В то же время, ожидается дождь и мокрый снег, которые пройдут в западных областях, а также ночью и утром на севере Украины (кроме Сумской области).

На остальной территории - в центральной части, на востоке и юге, осадки маловероятны.

Как отмечает синоптик, похолодание в Украине будет продолжительным и продлится до 16 марта.

Погода в Киеве 6 марта

В Киеве завтра ожидается похолодание - в течение дня +1+3 градуса.

Также будет наблюдаться порывистый северо-восточный ветер.

В ближайшую ночь и завтра утром есть вероятность мокрого снега.

Днем 6 марта в столице - без осадков.

Погода в Украине

Средняя месячная температура в марте 2024 прогнозируется в пределах 1-7 градусов тепла. Это на 1-2 градусов выше нормы.

Напомним, 2023 год в Киеве стал вторым в рейтинге самых теплых после 2020 года в результате рекордно теплого второго полугодия. Среднегодовая температура 2023 года в столице составила 10,8 градуса тепла, что на 1,8 градуса выше климатической нормы.

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), 2023 год ознаменовался рекордами в сфере климата, став самым теплым за всю историю наблюдений.

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