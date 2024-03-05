Еврокомиссия представила программу оборонной промышленности ЕС с участием Украины
Европейская комиссия представила первую в истории Европейскую оборонно-промышленную стратегию на уровне ЕС. Украинская промышленность будет интегрирована в план ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Еврокомиссии.
"В ответ на агрессию России против Украины ЕС должен укрепить свой оборонный потенциал. Мы переходим от режима чрезвычайной ситуации к комплексной стратегии, которая сделает нашу оборонную промышленность сильнее и способной обеспечить нашу коллективную безопасность", - заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Наряду с новой стратегией Еврокомиссия предложила Европейскую программу оборонной промышленности, призванную "перевести от краткосрочных чрезвычайных мер, принятых в 2023 году и заканчивающихся в 2025 году, к более структурированному и долгосрочному подходу для достижения оборонно-промышленной готовности".
Программа мобилизует 1,5 млрд евро из бюджета ЕС на 2025-2027 годы.
"Сегодня мы определяем наше видение оборонной готовности в рамках оборонно-промышленной стратегии Европы. Это поможет государствам-членам не только тратить больше, но и лучше, вместе и по-европейски", - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и добавила, что "ноу-хау Украины" нужно связать "с нашей оборонной промышленностью, чтобы способствовать инновациям".
Стратегия устанавливает показатели, направленные на измерение прогресса государств-членов в обеспечении промышленной готовности. Государствам-членам предлагается:
К 2030 году закупить не менее 40% оборонного оборудования на основе сотрудничества;
- Обеспечить, чтобы к 2030 году стоимость оборонной торговли внутри ЕС составляла не менее 35% стоимости оборонного рынка ЕС;
- Добиться устойчивого прогресса в обеспечении как минимум 50% своего бюджета оборонных закупок в ЕС к 2030 году и 60% к 2035 году.
Стратегия ЕС
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия разрабатывает стратегию развития оборонной промышленности с учетом опыта использования средств налогоплательщиков для увеличения производства вакцин COVID-19 и совместных закупок газа.
Ожидалось, что Еврокомиссия 5 марта предложит странам ЕС план по стимулированию своей военной промышленности, чтобы она в кратчайшие сроки могла перейти к "режиму военной экономики" в ответ на вторжение РФ в Украину.
В Еврокомиссии хотят, чтобы Украина приняла участие в предложенных новых схемах по увеличению совместных закупок и производственных мощностей.