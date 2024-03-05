Канада рассмотрит возможность отправки военных инструкторов в Украину, - Минобороны

Канада рассмотрит возможность отправки военных инструкторов в Украину, если будут выполнены "определенные условия". Однако этих условий "пока не существует".

Об этом заявил министр обороны Канады Билл Блэр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Global News.

По его словам, любые канадские военные будут направлены только для выполнения "небоевых" функций.

Министр обороны подчеркнул, что условия в Украине должны "измениться", прежде чем канадские войска смогут вернуться в страну, где они обучали украинских солдат на месте до российского вторжения.

"Сейчас обстоятельства не позволяют проводить обучение в Украине, но мы собираемся продолжать обучение", - заявил Блэр.

Канада обучила более 40 тысяч украинских солдат в рамках операции "Объединитель", которая началась в 2015 году после оккупации Крыма Россией. Однако после российского вторжения канадские военные перенесли свои учебные операции в Великобританию, Латвию и Польшу.

"Мы провели ряд обсуждений с украинцами, которые говорят о том, что, когда условия будут подходящими, мы сможем вернуться", - сказал Блэр.

Оставив возможность возвращения в Украину открытой, Блэр подчеркнул, что "канадские Вооруженные силы не могут играть никакой боевой роли или того, что может быть воспринято как боевая роль".

Заявление Макрона об отправке войск НАТО в Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО может ввести войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, состоит в том, что в настоящее время отсутствует консенсус по этому вопросу.

Ряд стран НАТО уже выступили против этой идеи, в частности, Германия, Чехия, Болгария, Испания и Италии.

При этом есть страны, которые готовы рассмотреть такую возможность, например, Литва и Латвия и Эстония.

Канада, которая тоже является членом НАТО, заявила, что готова отправить военных в Украину, но только для обучения украинских защитников на территории вдали от фронта.

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