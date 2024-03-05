Один из самых "младших". Что известно о российском патрульном корабле "Сергей Котов"

Этой ночью в районе Керчи во временно оккупированном Крыму был потоплен российский патрульный корабль проекта 22160 "Сергей Котов" . Уничтожить цель стоимостью 65 млн долларов удалось с помощью украинских морских беспилотников.

При подготовке материала использовались данные из собственных источников, Telegram-канал Главного управления разведки Минобороны, "Радио Свобода", портал Mil.Press FLOT и другие данные из открытых источников.

РБК-Украина в материале ниже рассказывает, как произошло уничтожение и что известно об этом корабле.

Как произошло уничтожение

Уничтожить очередную вражескую цель удалось с помощью морских дронов. Как рассказали в Главном управлении разведки Минобороны, в ночь с 4 на 5 марта 2024 года спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" атаковало патрульный корабль Черноморского флота РФ "Сергей Котов".

Миссия, как отмечают разведчики, состоялась в сотрудничестве с Военно-морскими силами ВСУ и при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины.

"В результате удара морскими дронами Magura V5 российский корабль проекта 22160 "Сергей Котов" получил повреждения корма, правого и левого бортов. Огненное поражение произошло в территориальных водах Украины, неподалеку от Керченского пролива", - говорится в сообщении ГУР.

Там добавляют, что стоимость утопленного корабля составляет около 65 миллионов долларов.

Что известно о патрульном корабле "Сергей Котов"

"Сергей Котов" - третий серийный (четвертый по счету) патрульный корабль (корвет) проекта 22160. Место базирования - Черноморский флот РФ.

Этот корабль был спущен на воду на верфи "Залив" в январе 2021 года. Он назван в честь советского военного моряка, участника Второй мировой войны, контр-адмирала Сергея Котова.

Согласно данным из открытых источников, ходовые испытания этого патрульного корабля начались в конце октября 2021 года. А 30 июля 2022 года, во время полномасштабной войны, он пополнил состав Черноморского флота.

К слову, всего в РФ насчитывалось четыре таких судна - "Василий Быков", "Дмитрий Рогачев", "Павел Державин" и "Сергей Котов.

Тактико-технические характеристики:

Скорость: 30 узлов

Дальность плавания: 6 тысяч миль на 16 узлах

Автономность: 60 дней.

Экипаж: до 80 человек

Водоизмещение: 1300 тонн

Длина: 94 метра

Ширина: 14 метров

Осадка: 3,4 метра

Имеет два маршевых дизельных двигателя общей мощностью 34000 л.с.

Вооружение:

76-мм артиллерийская установка АК-176МА,

многоканальный зенитный ракетный комплекс "Штиль-1",

зенитный ракетный комплекс ближнего действия 3М-47 "Гибка",

два малогабаритных дистанционно-управляемых противодиверсионных гранатометных комплекса ДП-65,

возможно базирование вертолета Ка-27ПС.

Уже не первая атака на этот корабль

Следует отметить, что под атаку Украины этот корабль уже попадал. В прошлом году Минобороны РФ обвинило украинских военных в попытке атаки безэкипажными катерами по "Сергию Котову" в Черном море. Тогда в ГУР сообщали, что вражеский корабль получил значительные повреждения.

Сегодня представитель ГУР МО Андрей Юсов рассказал "Радио Свобода", что российский патрульный корабль окончательно уничтожен.

"Этот корабль уже подвергался атакам, но его отремонтировали. Теперь он восстановлению не подлежит. Среди экипажа есть погибшие и раненые, но часть команды эвакуировалась. Количество жертв уточняется", - рассказал Юсов.

Реакция ОП и ВСУ

На фоне новости об уничтожении очередного вражеского корабля, руководитель Офиса президента Андрей Ермак написал, что "Черноморский флот РФ - это символ оккупации. Его не может быть в украинском Крыму".

Также появилась и реакция военных. Спикер обороны Юга Наталья Гуменюк прокомментировала "бавовну" в оккупированном Крыму.

"Взрывается что-то в Крыму в рамках законов и правил ведения войны, которых Украина придерживается, когда происходит перечень каких-то событий. Это и называется, собственно, сезон "бавовны". К счастью, когда он начинается, и новая его стадия началась фактически с 1 марта, с потеплением, с весной, мы можем говорить, что наш потенциал не потерян. Семена имеем, а там как засеем обильно, то соберем урожай. Пока наслаждаемся процессом", - сказала она.

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