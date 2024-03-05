НБУ повышает официальный курс доллара третий день подряд
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара. Доллар дорожает третий день подряд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 6 марта 2024 года установлен на таком уровне: 38,3943 гривен за 1 доллар (+0,0808 грн).
bank.gov.ua
Курс евро составит 41,6463 гривен за 1 евро (+0,1030 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс вырос на 12 копеек до 38,39-38,42 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке курс не изменился - 38,60 грн/доллар.
Валютные сбережения
По данным НБУ, украинцы в феврале сократили покупку долларов в банках до 824,5 млн долларов.
Объем покупки упал по сравнению с январем на 25,3%, когда украинцы купили рекордный за 11 лет объем валюты (1,103 млрд долларов).
Иностранная валюта остается основной формой сбережений для украинцев. Национальный банк Украины сообщил о росте объемов наличной валюты вне банков в 2023 году на 11,8 млрд долларов. Этот объем включает в себя наличную валюту как населения, так и бизнеса.
НБУ не публикует абсолютных цифр, но предыдущие открытые данные свидетельствуют сейчас эта сумма достигла 120 млрд долларов.