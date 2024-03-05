Суд Гааги выдал ордера на арест командующих дальней авиации и Черноморского флота РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Международный уголовный суд .

Отмечается, что Палата предварительного производства II Международного уголовного суда выдала ордера на арест двух человек, а именно Сергея Ивановича Кобылаша и Виктора Николаевича Соколова, в контексте войны в Украине относительно вероятных преступлений, совершенных по меньшей мере с 10 октября 2022 года по меньшей мере 9 марта 2023 года.

В чем их обвиняют

В суде заявили, что Кобылаш Сергей Иванович, который в соответствующее время был командующим авиации дальнего действия Воздушно-космических сил, и Соколов Виктор Николаевич, который в соответствующее время был командующим Черноморского флота, несут ответственность за военное преступление в Украине.

Оно заключается в нанесении ударов по гражданским объектам в Украине, и военное преступление в виде причинения чрезмерного случайного вреда гражданскому населению или вреда гражданским объектам, а также преступление против человечности в виде бесчеловечных действий согласно статье Римского Статута.

"Есть разумные основания полагать, что они несут индивидуальную уголовную ответственность за вышеупомянутые преступления, за совершение деяний совместно и через других лиц, отдачу приказа о совершении преступлений и за неспособность осуществлять надлежащий контроль над силами, находящимися под их командованием", - говорится в заявлении суда.

Российские военные причастны к ракетным ударам по Украине

Два ордера на арест были выданы на основании ходатайств, поданных обвинением. Палата предварительного производства II признала, что есть разумные основания полагать, что двое подозреваемых ответственны за ракетные удары, нанесенные подчиненными им силами по украинской электроэнергетической инфраструктуре в период как минимум с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года.

В течение этого периода имела место вероятная кампания ударов по многочисленным электростанциям и подстанциям, которые были осуществлены российскими вооруженными силами в нескольких местах в Украине.

Палата предварительного производства II пришла к выводу, что есть разумные основания полагать, что предполагаемые удары были направлены против гражданских объектов, а для тех объектов, которые в соответствующий момент могли квалифицироваться как военные объекты, ожидаемый побочный ущерб гражданскому населению был бы явно чрезмерным по сравнению с ожидаемым военным преимуществом.

"Есть разумные основания полагать, что подозреваемые также несут ответственность за преступление против человечности, которое заключается в "других бесчеловечных действиях, умышленно причиняющих большие страдания или серьезное повреждение тела, психического или физического здоровья", - добавили в МУС.

Обстрелы энергетической инфраструктуры Украины

Российские оккупанты с октября 2022 года и почти до марта 2023 года массированно обстреливали энергетическую систему Украины. Захватчики пытались вызвать блэкаут.

В результате многочисленных российских атак некоторые энергетические объекты Украины были сильно повреждены. Поэтому осенью и зимой действовали отключения света, а граждан призвали экономить электроэнергию и не перегружать систему.

Уже в конце февраля 2024 года министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что российские военные изменили тактику по обстрелу энергосистемы Украины. Теперь пытаются повлиять на экономику страны через впечатление энергетики в определенных регионах.

В мае прошлого года СБУ объявила подозрение адмиралу Соколову за причастность к ракетным ударам по энергообъектам Украины.

А уже осенью СБУ объявила подозрение генералу Кобылашу за ракетный удар по многоэтажке в Умани Черкасской области.