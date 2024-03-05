Бунт в Раде? Парламент отменил заседания до конца недели: в чем причина
В Верховной Раде перенесли заседания, которые должны состояться на этой неделе. Речь идет о 6, 7 и 8 марта.
Об этом РБК-Украина рассказали несколько собеседников в парламенте.
"Официальная причина - надо сформулировать отчет для конгресса США", - говорит один из источников.
Для этого значительная часть парламентариев от "Слуги народа" планирует рабочую командировку в пределах Украины. Оно будет касаться военных и оборонных вопросов.
Однако настоящая причина, как объясняют депутаты, - бунт оппозиционных фракций.
"Причина - парламентский кризис. Оппозиция грозится ставить все свои поправки и тормозить рассмотрение любых инициатив в зале, пока им не начнут давать разрешение на заграничные поездки и командировки", - объяснил один из нардепов.
Добавим, о том, что в Верховной Раде отменили заседание на этой неделе, также писал в своем Telegram-канале нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.
"Сегодня коалиция отменяет 3 дня голосования. Фактически, Рада не будет заседать месяц", - сообщал нардеп.
По его словам, в повестке дня у парламента было много важных законов: социальные, образовательные, военные и как минимум 10 ратификаций.
Важный законопроект о мобилизации
Напомним, что все эти споры вокруг Рады проходят в то время, когда идет работа над новым законом о мобилизации. Парламент 7 февраля в первом чтении поддержал обновленный правительственный законопроект по военной службе, мобилизации и военному учету. И в него уже было внесено более 4 тысяч поправок.
Впрочем, недавно член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал, что нардепы могут принять новый законопроект во втором чтении до конца марта.
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