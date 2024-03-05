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Госдеп США ввел новые санкции против ЧВК "Вагнера" и Воздушно-космических сил РФ

США, Вторник 05 марта 2024 16:56
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Госдеп США ввел новые санкции против ЧВК "Вагнера" и Воздушно-космических сил РФ Архивное фото: Госдеп США ввел новые санкции против ЧВК "Вагнера" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Государственный департамент США ввел новые санкции против России. Под ограничения попала ЧВК "Вагнера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Федеральный реестр США.

Под ограничения попали:

  • Воздушно-космические силы Российской Федерации;
  • ЧВК "Вагнера";
  • россиянин Павел Шевелин;
  • компания "Элтехнорд" из Санкт-Петербурга;
  • гражданин КНДР.

Что стало причиной

Соединенные Штаты обвинили указанных лиц в нарушении национального законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения, в том числе и ядерного оружия, в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

Решение о применении ограничительных мер вступило в силу 27 февраля.

Санкции США против РФ

Соединенные Штаты начали вводить санкции против России после оккупации Крыма в 2014 году. Под американские санкции попали банки, бизнесмены, политики, главари так называемых "ДНР" и "ЛНР".

За десять лет американский список санкций существенно расширился. Последний американский санкционный пакет против России был принят ко второй годовщине российского вторжения в Украину и был опубликован 23 февраля. По словам Джо Байдена, новые санкции направлены на более 500 объектов.

В частности, эти санкции направлены против ведущей российской танкерной группы "Совкомфлот" за нарушение установленного странами "Большой семерки" ценового лимита на российскую нефть, а также против 14 нефтяных танкеров, связанных с "Совкомфлотом".

Вчера сообщалось, что президент США Джо Байден продлил в год действие некоторых указов, регламентирующих введение санкций против России.

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки КНДР ЧВК Вагнера
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