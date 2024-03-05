В Facebook и Instagram произошел масштабный сбой
В работе Facebook и Instagram произошел масштабный сбой во вторник, 5 марта. Также не работает Messenger. Пользователи жалуются на проблемы входа в соцсети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Downdetector.
По данным сервиса, у пользователей возникли проблемы со входом в аккаунты и обновлением страниц. У 60% пользователей проблемы с вебверсиями.
Ранее также фиксировались проблемы с публикациями и обновлением информации в сообщениях.
downdetector.com
Обновлено 18:00
Масштабный сбой задел и другие популярные сервисы, в частности, Twitter, YouTube, Gmail, WhatsApp, TikTok.
Тем временем мессенджер Telegram начал медленнее работать.
"Мы знаем, что люди испытывают проблемы с доступом к нашим услугам. Сейчас мы над этим работаем", - сообщил спикер Meta Энди Стоун в Twitter (X).
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