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В Facebook и Instagram произошел масштабный сбой

Вторник 05 марта 2024 17:39
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В Facebook и Instagram произошел масштабный сбой Фото: в Facebook и Instagram произошел сбой (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В работе Facebook и Instagram произошел масштабный сбой во вторник, 5 марта. Также не работает Messenger. Пользователи жалуются на проблемы входа в соцсети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Downdetector.

По данным сервиса, у пользователей возникли проблемы со входом в аккаунты и обновлением страниц. У 60% пользователей проблемы с вебверсиями.

Ранее также фиксировались проблемы с публикациями и обновлением информации в сообщениях.

В Facebook и Instagram произошел масштабный сбой

downdetector.com

Обновлено 18:00

Масштабный сбой задел и другие популярные сервисы, в частности, Twitter, YouTube, Gmail, WhatsApp, TikTok.

В Facebook и Instagram произошел масштабный сбойВ Facebook и Instagram произошел масштабный сбой

Тем временем мессенджер Telegram начал медленнее работать.

"Мы знаем, что люди испытывают проблемы с доступом к нашим услугам. Сейчас мы над этим работаем", - сообщил спикер Meta Энди Стоун в Twitter (X).

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