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Взрывы в Белгородской области: горит нефтебаза

Россия, Вторник 05 марта 2024 09:28
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Взрывы в Белгородской области: горит нефтебаза Фото: взрывы в Белгородской области 5 марта, горит нефтебаза (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Белгородской области РФ прогремел взрыв 5 марта. Эпицентром взрыва, за которым последовал пожар, стала нефтебаза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 112, росСМИ.

"Губкинская нефтебаза атакована БПЛА в селе Долгое в Белгородской области. Горит один резервуар. На место следует пожарный поезд", - отмечается в сообщении Telegram-канала 112.

Взрывы в Белгородской области: горит нефтебаза

Фото с места пожара на нефтебазе в Белгородской области РФ 5 марта (t.me/ENews112)

Как передают российские СМИ, пишут, что сначала "был взрыв, после которого начался пожар на инфраструктурном объекте".

"Пострадавших нет, на месте работают оперативные службы", - рапартуют пропагандисты.

Масштабные пожары в России

В течение последних месяцев в РФ фиксируют большое количество пожаров, которые часто вспыхивают как в Москве, так и в других регионах. В частности, участились пожары в портах, на военных объектах, заводах, нефтебазах.

Например, в феврале 2024 года в Москве произошел пожар на заводе "МиГ", который занимается полным обслуживанием - от конструирования до ремонта - одноименных истребителей-носителей "Кинжалов", участвующих в ударах по Украине.

Так, 30 декабря 2023 года вспыхнул пожар на российской шахтерской компании "Удокан" в Забайкалье. В результате инцидента была повреждена часть завода.

А в ноябре прошлого года вспыхнул пожар на территории московской электроподстанции "Чагино". Сообщали о густом дыме и возгорании трансформатора, а также 120 литров топлива.

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