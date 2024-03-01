Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

ГУР вывело из строя "Панцирь С-1" в Белгородской области, Zara готовится вновь открыть магазины в Украине, а Сенат США проголосовал за временный бюджет, чтобы избежать шатдауна.

РБК-Украина собрало новости, на которые следует обратить внимание сегодня.

Война

Соглашение о гарантиях с Нидерландами

Украина и Нидерланды заключили соглашение о гарантиях безопасности. Нидерланды, в частности, пообещали выделить на поддержку Украины в этом году 2 млрд евро.

Атака на "Панцирь-С1"

В ГУР МО сообщили, что 29 февраля украинские бойцы вывели из строя российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь С-1" в Белгородской области. В результате атаки дрона получили ранения и два оккупанта.

В разведке добавляют, что этот комплекс предназначен для прикрытия военных и военно-промышленных объектов. Его стоимость составляет около 15 миллионов долларов.

Ил-76

Уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова заявила, что Россия готова передать тела украинских военнопленных, якобы "погибших в результате сбития Ил-76".

На это отреагировал украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. Он назвал это спекуляцией и отметил, что Россия до сих пор не предоставила списки и не допустила международные организации к месту падения самолета.

О "мирном плане" РФ в 2022 году

The Wall Street Journal опубликовало детали так называемого "мирного плана" РФ, который она выдвигала в 2022 году. Документ предусматривал прекращение боевых действий, запрет вступления Украины в НАТО, сокращение украинской армии, запрет на поставку Киеву иностранных вооружений, признание оккупации Крыма и функционирование русского языка в органах власти наравне с украинским.

На этот материал уже отреагировали на Банковой. Советник главы ОП Михаил Подоляк, в частности участвовавший в переговорном процессе в 2022 году, отметил, что никаких реальных возможностей договориться с Москвой не было, поскольку ее предложения фактически означали капитуляцию Украины.

F-16

Украинские пилоты во время учений на F-16 уже отрабатывают нанесение ударов по целям, рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он добавил, что авиационные инженеры также продолжают обучение по обслуживанию самолетов и вооружению, программированию, нанесению ударов высокоточным оружием.

Кроме того, Украина и Нидерланды работают над ускорением поставок истребителей F-16 в ВСУ. За помощью могут обратиться к Норвегии и Бельгии, рассказал нидерландский премьер Марк Рютте.

Взрывы в Крыму

В Крыму раздавались взрывы, а оккупанты жаловались на ракетную атаку. Сообщалось о возможных прилетах в Гвардейском, Севастополе и Сакском районе.

Защита Харькова от ракет

Президент Владимир Зеленский заявил, что защита Харькова и в целом региона нуждается в комплексном подходе, в том числе и оттеснении россиян на большее расстояние от украинского города.

Украина

Политика

Президент Украины Владимир Зеленский, вопреки предварительным слухам, не приедет ни в Армению, ни в Азербайджан, передает издание Radar Armenia.

По информации СМИ, визит украинского лидера не состоится из-за его отмены в Баку. Что явилось причиной отмены, не уточняется.

Законопроект о мобилизации

Верховная Рада может принять новый законопроект о мобилизации во втором чтении до конца марта, сообщил в интервью РБК-Украина член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский.

По его словам, в проект внесли более 4 тысяч поправок.

Тарифы

В Министерстве энергетики сообщили, что сегодня ряд информационных ресурсов распространил информацию о якобы подготовке ведомства к повышению тарифа на электроэнергию. В Минэнерго это официально опровергли. Там подчеркнули - пока никакой подготовки, обсуждения, расчетов потенциального повышения не ведется.

Zara вернется в Украину

Zara готовится снова открыть магазины в Украине, которые она закрыла после начала полномастайбной войны два года назад. Испанский владелец бренда Inditex сообщил местным арендодателям, что это произойдет в начале апреля, передает Financial Times.

Граница

Польские фермеры продолжают блокировать шесть пунктов пропуска на границе с Украиной, а именно: "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская", "Краковец" и "Шегини". Совокупно в очередях находятся 2350 грузовых транспортных средств. При этом на последнем КПП с 13:00 протестующие вообще перестали пропускать грузовики на въезд и выезд из Украины.

Погода

Завтра, 2 марта, по всей территории Украины ожидается переменная облачность, но без осадков. Местами температура воздуха повысится до +15+17 градусов.

Курс

Доллар подорожал после понижения в течение трех дней подряд. Официальный курс на 2 марта 2024 установлен на таком уровне: 38,1575 грн за 1 доллар (-0,1083 грн).

Мир

США

Сенат США поддержал законопроект о временном бюджете, что позволит избежать шатдауна. Документ предусматривает продление финансирования определенных правительственных ведомств до 8 марта, еще части - до 22 марта. Далее - подпись за президентом США Джо Байденом.

Канада

Канада заявила, что готова отправить военных в Украину. Но, как заявил глава Минобороны страны Билл Блэр, только для обучения украинских защитников на территории Украины при условии, что такая операция будет производиться вдали от линии фронта.

Кроме того, Канада объявила о дополнительных санкциях в отношении российских алмазов.

Китай

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Китая Мао Нин отреагировала на вчерашние угрозы российского диктатора Владимира Путина ядерным оружием в сторону Запада. Она напомнила, что "в ядерной войне победителей не будет".

Финляндия

В Финляндии новый президент. Сегодня 55-летний Александр Стубб, бывший премьер-министр страны, принял присягу на посту президента. Он стал 13-м главой нордического государства.

Болгария

В Болгарии с сегодняшнего дня вступает в силу полный запрет на ввоз российской нефти. Причиной запрета стала война России против Украины.

Нидерланды

Нидерланды выделили новый пакет военной помощи Украине. В него вошли военные катера, а также финансирование закупки боеприпасов.

Франция

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет обсудить войну в Украине со всеми французскими политическими силами парламента. С этой целью он пригласил лидеров парламентских партий в Елисейский дворец на следующей неделе.

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