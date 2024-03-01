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Омбудсмен: будет коммуникация с РФ по передаче тел якобы погибших во время падения Ил-76

Украина, Пятница 01 марта 2024 12:37
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Омбудсмен: будет коммуникация с РФ по передаче тел якобы погибших во время падения Ил-76 Фото: омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина проведет коммуникации с российской стороной о возвращении тел украинских военнопленных, якобы погибших при падении самолета Ил-76 под Белгородом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена по правам человека омбудсмена Дмитрия Лубинца в эфире телемарафона.

"Я не получил ни одного официального ответа того, что произошло. Мне не дали официально никаких списков. По утверждению российской стороны, там якобы погибли украинские военнопленные, но подтвердить или опровергнуть эту информацию я не могу", - сказал он.

Лубинец подчеркнул, что Украина всегда готова к репатриации тел воинов, погибших при исполнении своих обязанностей и при противодействии вооруженной агрессии Российской Федерации. По мнению омбудсмена, РФ еще раз пытается спекулировать на теме гибели пленных.

"Я говорю о том, что по состоянию на данный момент у меня как у уполномоченного Верховной рады Украины нет официальной информации, что там произошло. Нет официальных списков, мне их никто не передавал. Обращался ли я по этому вопросу к Москальковой? Да, обращался. Не могу сказать каким образом, но могу сказать, что в тот день, когда я отправил официальное свое обращение, которое в первую очередь было направлено к представителям Международного комитета Красного Креста, а также ООН, Москалькова такое обращение получила", - заявил омбудсмен.

Он добавил, что прошло немало времени после авиакатастрофы из Ил-76, поэтому у РФ была возможность предоставить всю информацию Украине, а также передать списки пленных или опровергнуть информацию, что на борту были украинские военнопленные. Однако вместо этого Москва, как сказал омбудсмен, занимается информационной кампанией против нашего государства.

"Что собственно мешало передать раньше и списки, и останки? Если опять же они погибли на этом самолете. Скажу так. Я ознакомился утром с этой информацией. Сегодня будет соответствующее общение. Опять-таки я не скажу, что это будет общение напрямую. Я скажу, что общение через соответствующие каналы коммуникации сегодня состоится", - сказал Лубинец.

Падение российского самолета Ил-76

Напомним, 24 января российский самолет Ил-76 упал в Белгородской области. Россия утверждает, что якобы Украина сбила самолет. При этом Москва уверяет, что на самолете находились 65 пленных украинских военных, их якобы должны были отправить на обмен.

В ГУР Минобороны подтвердили, что 24 января действительно должен был состояться обмен. Но заявление о том, что в самолете находились украинские военнопленные, в разведке не подтверждают.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что Москва готова передать тела украинских пленных, якобы погибших под падение самолета Ил-76.

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