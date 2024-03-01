Макрон собирает лидеров всех партий парламента Франции для обсуждения войны в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет обсудить войну в Украине со всеми французскими политическими силами парламента.

Об этом заявил Елисейский дворец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro .

"Президент примет в четверг 7 марта в 10:30 всех партийных лидеров с группой в парламенте в формате "встреч Сен-Дени", посвященных ситуации в Украине", - говорится в заявлении.

Глава государства принял лидеров партии в таком же формате в октябре прошлого года, через несколько дней после атак ХАМАС на мирное население в Израиле. Во встрече также примет участие премьер-министр Габриэль Атталь.

Война в Украине и выборы в Европарламент

На следующий день после заявлений Эммануэля Макрона, который не исключил возможности ввода войск в Украину, в понедельник, вызвав критику со стороны всех представителей оппозиции, Елисейский дворец объявил о дебатах и голосовании в парламенте по двустороннему соглашению о безопасности, заключенному с Украиной в феврале. Дата еще не назначена.

Президентский лагерь намерен сделать войну в Украине и отношение к России темой предвыборной кампании на грядущих выборах в Европейский парламент.

В четверг глава списка, избранного Эммануэлем Макроном, Валери Айер защищала позицию главы государства.

"Безопасность украинцев - наша. Поэтому ни один вариант не должен быть исключен. Мы не собираемся говорить Владимиру Путину, что собираемся в принципе исключать возможность самозащиты", - сказал Айер.

Критика представителей оппозиции

Во вторник в Национальной ассамблее Габриэль Атталь яростно раскритиковал Марин Ле Пен по этому поводу.

"Есть повод задуматься над вопросом, не находятся ли уже войска Владимира Путина в нашей стране", - заявил премьер-министр, указывая на группу "Национальное объединение".

Что этому предшествовало

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО может ввести войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, состоит в том, что в настоящее время отсутствует консенсус по этому вопросу.

Ряд стран НАТО уже выступили против этой идеи, в частности, Германия, Чехия, Болгария, Испания и Италии.

При этом есть страны, которые готовы рассмотреть такую возможность, например, Литва и Латвия и Эстония.

Канада, которая тоже является членом НАТО, заявила, что готова отправить военных в Украину, но только для обучения украинских защитников на территории вдали от фронта.