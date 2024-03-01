Александр Стубб вступил в должность президента Финляндии

Бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб принял присягу на посту президента страны. Он стал 13 главой государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

В своей речи в парламенте Стубб заявил, что, хотя в данный момент мир ощущает хаос, не стоит отчаиваться.

По его мнению, страх - это худший из возможных ориентиров внешней политики.

Стубб отметил, что Финляндии придется столкнуться с вещами, к которым не привыкли, и с пугающей неопределенностью. В то же время он отметил, что не надо на все остро реагировать.

В свою очередь, бывший президент Финляндии Саули Ниинисте подчеркнул важность сотрудничества.

"Все изменилось - ничего не изменилось", - заявил он.

В качестве вызовов экс-президент перечислил войну, изменение климата и проблемы безопасности.

По словам Ниинисте, Финляндия всегда была командным игроком, подчеркнув, например, важность ООН и ЕС. С этим также связано недавнее вступление Финляндии в НАТО, отметил он.

Сегодня вечером Стубб даст первую пресс-конференцию на посту главы государства.

Фото: бывший президент Финляндии Саули Ниинисте и новый глава государства Александр Стубб во время инаугурации (Getty Images)

Выборы в Финляндии

Бывший премьер-министр Финляндии, консерватор Александр Стубб, победил на президентских выборах. По результату подсчета голосов Стубб получил поддержку 51,6% избирателей, тогда как его оппонента поддержали 48,4%. Это первые выборы с тех пор, как Финляндия присоединилась к военному альянсу НАТО.

Отметим, глава финского государства несет прямую ответственность за внешнюю политику и политику безопасности страны, являясь Главнокомандующим вооруженными силами.

Что касается вопроса Украины, Стубб заявлял, что не согласен с тем, что Украина должна отдать хотя бы часть своей земли для мира с Россией. Также будущий президент Финляндии поддерживает вступление Украины в ЕС и обещал активно содействовать этому процессу.

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