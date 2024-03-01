В Воздушных силах рассказали, на каком этапе учения и подготовка к передаче F-16

Украинские пилоты и инженеры продолжают учения с истребителями F-16. Летчики уже отрабатывают тактические приемы, то есть фактически нанесение ударов по целям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Переход на F-16 не может быть быстрым, как бы нам того ни хотелось. И так около полугода - это максимально короткий срок, за который можно переучить и летный состав, и наземный персонал. Вообще программа подготовки на F-16 минимальна - это два года. Украина делает все возможное для того, чтобы как можно скорее этот самолет появился в нашем небе и выполнял задачи", - сказал он.

По словам Игната, процесс подготовки летчиков продолжается, они отрабатывают тактические приемы.

"Отрабатывают фактически нанесение ударов по воздушным и наземным целям. Это очень-очень нужно. Потому что не только летать надо и контролировать воздушное пространство. На них надо воевать. И именно эти вещи сейчас отрабатывают наши пилоты", - пояснил спикер.

Он добавил, что авиационные инженеры также продолжают обучение по обслуживанию самолетов и вооружению, программированию, нанесению ударов высокоточным оружием.

"Вся эта подготовка нужна для того, чтобы максимально эффективно самолет работал в небе, уничтожая воздушные, наземные и морские цели. Украина адаптирует инфраструктуру на определенных площадках для того, чтобы эти самолеты могли применяться с наших аэропортов", - подчеркнул Игнат.

F-16 для Украины

Ранее союзники Украины заявили о создании авиационной коалиции для передачи нашему государству современных истребителей F-16. Коалицию возглавили Нидерланды и Дания.

В конце декабря премьер Нидерландов Марк Рютте рассказал, что правительство страны приняло решение о подготовке первых 18 истребителей F-16 к передаче Украине.

Также Рютте заявил, что процесс передачи истребителей идет по графику. Он подчеркнул, что Украина получит по меньшей мере 24 самолета, возможно больше, но не меньше.