Украина и Нидерланды подписали соглашение о гарантиях безопасности: что оно предусматривает
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подписали двустороннее соглашение по безопасности между Киевом и Амстердамом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Во время встречи в Харькове Зеленский и Рютте провели переговоры в узком, расширенном формате и формате заседания военного кабинета. В частности было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между странами.
Что предусматривает соглашение
Соглашение закрепляет решение Амстердама продолжать сотрудничать с целью дальнейшего предоставления и расширения помощи Украине в защите от российской агрессии столько, сколько будет необходимо.
Документ будет действовать в течение десяти лет с даты подписания.
В частности зафиксировано предоставление со стороны Нидерландов военной помощи на 2 млрд евро в 2024-м и продолжение поддержки в течение следующих 10 лет.
Полный текст соглашения
"Документ содержит мощный военный блок, который предусматривает предоставление Украине современного военного оборудования и поддержку оборонной промышленности. Приоритет - в предоставлении ПВО, артиллерии, бронетехники, в поддержке морских и дальнобойных возможностей и, в частности, Воздушных сил", - пишет пресс-служба.
В невоенной сфере предполагается усиление помощи Украине в:
- направлении экономического восстановления и восстановления;
- противодействия гибридным угрозам;
- в области разведки, кибернетической и информационной безопасности;
- в сфере борьбы с оргпреступностью;
- области критической инфраструктуры.
Фото: Украина и Нидерланды подписали соглашение о гарантиях безопасности (president.gov.ua)
В том числе документ содержит расширенные блоки относительно:
- санкционных ограничений, возмещения убытков и привлечения России к ответственности;
- поддержку со стороны Нидерландов культурного наследия Украины;
- поддержку со стороны Нидерландов будущего членства Украины в Европейском союзе (ЕС) и НАТО.
"Определен механизм 24-часового экстренного реагирования в случае повторной военной агрессии против Украины", - добавляет Офис президента.
Гарантии безопасности для Украины
На Вильнюсском саммите НАТО страны G7 подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины, к которой впоследствии присоединились еще ряд стран.
В договоре говорится не только о военной помощи, но и о финансовой и экономической поддержке, а также о восстановлении Украины. Кроме того, соглашения предусматривают гарантию помощи Киеву в случае повторной агрессии РФ.
Среди стран, которые подписали с Украиной соглашение о гарантиях безопасности:
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