КПП "Шегини" стоит полностью. Какая ситуация на границе с Польшей

Польские фермеры полностью заблокировали КПП "Шегини"- не пропускают фуры ни на въезд, ни на выезд из Украины. Частично перекрыт и "Ягодин".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко во время телемарафона.

"Ситуация за последние дни фактически не менялась, но сегодня имеем определенное изменение по направлению пункта пропуска "Шегини". Потому что в 13:00, как сообщила нам польская сторона, польские фермеры отказались пропускать любой грузовик, который следует или в сторону Украины, или в сторону Польши. Хотя и до этого на этом направлении отмечался такой критический минимум пересечения границы грузовиками", - рассказал он.

К примеру, как отметил Демченко, за минувшие сутки это направление пересекло только 47 грузовых транспортных средств в обоих направлениях.

"А после 13:00 и сейчас мы фиксируем по нашему пункту пропуска напрямую, что грузовики не двигаются ни из Польши, ни в Польшу. Польская сторона не принимает грузовые транспортные средства к себе из Украины", - констатировал спикер.

КПП "Ягодин"

Также, как говорит представитель ГПСУ, существенное снижение количества пересечений границы грузовиками остается и по направлению пункта пропуска "Ягодин".

"За минувшие сутки здесь пересекло границу 111 грузовиков следовавших из Польши в Украину. По-прежнему польские фермеры не пропускают здесь ни одного грузовика, следующего из Украины в Польшу. За последние дни это "нулевые" показатели пересечения границы в сторону Польши на этом направлении", - добавил он.

Ситуация на границе с Польшей

По состоянию на 1 марта польские фермеры продолжают блокировать движение грузовых транспортных средств на границе. Наблюдается значительное осложнение для пересечения границы - как в направлении Украины, так и в направлении Польши.

Блокировку польские фермеры продолжают осуществлять на шести пунктах пропуска - "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская", "Шегини" и "Краковец".

По состоянию на утро 1 марта по всем этим направлениям на территории Польши совокупно в очередях с возможностью дальнейшего движения в сторону Украины ожидало около 2350 грузовых транспортных средств. Больше всего напротив пунктов пропуска "Краковец", "Рава-Русская" и "Ягодин". Подробнее о ситуации - в материале РБК-Украина.