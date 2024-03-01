ua en ru
Пт, 01 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

КПП "Шегини" стоит полностью. Какая ситуация на границе с Польшей

Украина, Пятница 01 марта 2024 15:06
UA EN RU
КПП "Шегини" стоит полностью. Какая ситуация на границе с Польшей Фото: какая ситуация на границе с Польшей 1 марта (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Польские фермеры полностью заблокировали КПП "Шегини"- не пропускают фуры ни на въезд, ни на выезд из Украины. Частично перекрыт и "Ягодин".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко во время телемарафона.

"Ситуация за последние дни фактически не менялась, но сегодня имеем определенное изменение по направлению пункта пропуска "Шегини". Потому что в 13:00, как сообщила нам польская сторона, польские фермеры отказались пропускать любой грузовик, который следует или в сторону Украины, или в сторону Польши. Хотя и до этого на этом направлении отмечался такой критический минимум пересечения границы грузовиками", - рассказал он.

К примеру, как отметил Демченко, за минувшие сутки это направление пересекло только 47 грузовых транспортных средств в обоих направлениях.

"А после 13:00 и сейчас мы фиксируем по нашему пункту пропуска напрямую, что грузовики не двигаются ни из Польши, ни в Польшу. Польская сторона не принимает грузовые транспортные средства к себе из Украины", - констатировал спикер.

КПП "Ягодин"

Также, как говорит представитель ГПСУ, существенное снижение количества пересечений границы грузовиками остается и по направлению пункта пропуска "Ягодин".

"За минувшие сутки здесь пересекло границу 111 грузовиков следовавших из Польши в Украину. По-прежнему польские фермеры не пропускают здесь ни одного грузовика, следующего из Украины в Польшу. За последние дни это "нулевые" показатели пересечения границы в сторону Польши на этом направлении", - добавил он.

Ситуация на границе с Польшей

По состоянию на 1 марта польские фермеры продолжают блокировать движение грузовых транспортных средств на границе. Наблюдается значительное осложнение для пересечения границы - как в направлении Украины, так и в направлении Польши.

Блокировку польские фермеры продолжают осуществлять на шести пунктах пропуска - "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская", "Шегини" и "Краковец".

По состоянию на утро 1 марта по всем этим направлениям на территории Польши совокупно в очередях с возможностью дальнейшего движения в сторону Украины ожидало около 2350 грузовых транспортных средств. Больше всего напротив пунктов пропуска "Краковец", "Рава-Русская" и "Ягодин". Подробнее о ситуации - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Граница с Украиной
NEWS
Ключ к освобождению Крыма. Зачем Украине ракеты Taurus и решится ли Шольц на поставки
Ключ к освобождению Крыма. Зачем Украине ракеты Taurus и решится ли Шольц на поставки
DAILY
Федор Вениславский: У Рады есть все шансы принять закон о мобилизации до конца марта
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Федор Вениславский: У Рады есть все шансы принять закон о мобилизации до конца марта