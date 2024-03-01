Доллар вырос после трехдневного падения: НБУ обновил официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара. Доллар подорожал после снижения в течение трех дней подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 2 марта 2024 года установлен на таком уровне: 38,1575 гривен за 1 доллар (-0,1083 грн).

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Курс евро составит 41,2635 гривен за 1 евро (+0,0600 грн).

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На межбанке сегодня курс вырос на 16 копеек до 38,16-38,19 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс упал на 5 копеек до 38,50 грн/доллар.

Ситуация на рынке

Безналичный рынок балансируется за счет продажи валюты Нацбанком. НБУ реагирует на ситуацию на рынке, снижая или поднимая курс интервенций.

НБУ в феврале 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 1,509 млрд долларов. Это минимальный объем с апреля прошлого года,

Повышенный дефицит валюты на межбанке наблюдался в середине февраля, когда официальный курс вырос до максимума в 38,62 грн/доллар.

Однако затем курс начал падать. В итоге курс за месяц вырос на 33 копеек - с 37,87 до 38,20 грн/доллар. В начале марта курс упал еще ниже.

Наличный курс полностью зависит от межбанка. В итоге курс на наличном рынке за январь вырос на 40 копеек до 38,65 грн/доллар.