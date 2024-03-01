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В Украине ожидается переменная облачность, местами прогреет до +15: погода на завтра

Пятница 01 марта 2024 14:40
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В Украине ожидается переменная облачность, местами прогреет до +15: погода на завтра Фото: погода на завтра, 2 марта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 2 марта, по всей территории Украины ожидается переменная облачность, но без осадков. На западе местами прогреет до +15 - +17.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.

"Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный, 5-10 м/с", - пишет пресс-служба.

Температура:

  • на западе будет колебаться от +4 до +9 ночью и от +12 до +17 днем;
  • на севере будет колебаться от -1 до +1 ночью и от +6 до +10 днем;
  • на юге будет колебаться от +1 до +4 ночью и от +8 до +12 днем;
  • на востоке будет колебаться от -4 до -1 ночью и от +6 до +9 днем.

В Украине ожидается переменная облачность, местами прогреет до +15: погода на завтра

Фото: погода на 2 марта (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве и области

"Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с", - пишет пресс-служба.

Ожидается, что температура в Киевской области ночью будет колебаться от -3 до +2, а днем - от +6 до +11. В Киеве ночью около 0, а днем от +8 до +10.

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Напомним, РБК-Украина писало о том, что февраль 2024 года стал вторым в рейтинге самых теплых в истории Киева.

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