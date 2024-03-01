В Украине ожидается переменная облачность, местами прогреет до +15: погода на завтра
Завтра, 2 марта, по всей территории Украины ожидается переменная облачность, но без осадков. На западе местами прогреет до +15 - +17.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.
"Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный, 5-10 м/с", - пишет пресс-служба.
Температура:
- на западе будет колебаться от +4 до +9 ночью и от +12 до +17 днем;
- на севере будет колебаться от -1 до +1 ночью и от +6 до +10 днем;
- на юге будет колебаться от +1 до +4 ночью и от +8 до +12 днем;
- на востоке будет колебаться от -4 до -1 ночью и от +6 до +9 днем.
Фото: погода на 2 марта (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Киеве и области
"Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с", - пишет пресс-служба.
Ожидается, что температура в Киевской области ночью будет колебаться от -3 до +2, а днем - от +6 до +11. В Киеве ночью около 0, а днем от +8 до +10.
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Напомним, РБК-Украина писало о том, что февраль 2024 года стал вторым в рейтинге самых теплых в истории Киева.
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