В Украине ожидается переменная облачность, местами прогреет до +15: погода на завтра

Завтра, 2 марта, по всей территории Украины ожидается переменная облачность, но без осадков. На западе местами прогреет до +15 - +17.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр .

Ожидается, что температура в Киевской области ночью будет колебаться от -3 до +2, а днем - от +6 до +11. В Киеве ночью около 0, а днем от +8 до +10.

Погода в Киеве и области

Напомним, РБК-Украина писало о том, что февраль 2024 года стал вторым в рейтинге самых теплых в истории Киева.

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